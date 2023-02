Mugur Isărescu anunţă o scădere puternică a inflației, de 7% la finele anului

BNR a redus puternic prognoza de inflație, la 7% la finele anului și la 4,2% în 2024, a anunțat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Inflația ar putea scădea la 7%

„Noi vedem inflația în jos. Și nu am zis niciodată că nu mai facem nimic cu dobânda. Depinde. Depinde ce se va întâmpla. Nu am ieșit să spunem că „gata, dobânda maximă e de 7%”. Spunem că, pentru situația actuală, ne-am uitat și în stânga, și în dreapta, ce au făcut cehii, polonezii, unii s-au dus într-adevăr mai sus. Noi am rămas cu dobânda la 7%. Depinde de foarte mulți factori pe care nu îi controlăm”, a declarat Mugur Isărescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Guvernatorul a precizat că se așteaptă ca în luna mai inflația să se ducă chiar spre 10%.

„Există motive pentru scăderea inflației. Sunt efecte de bază, de exemplu creșterea de prețuri în aprilie anul trecut a fost de 3 și ceva la sută. Ne așteptăm prin luna mai, dacă nu apare alt șoc – atunci a fost și șocul războiului și majorări de prețuri – inflația de la 15% să coboare spre 11-10%”, a precizat el.

La precedentul Raport asupra inflației, din decembrie 2022, instituția prognoza o inflație de 11,2% pentru finele acestui an.

Guvernatorul BNR a remarcat, în conferința de presă de miercuri, faptul că România și-a îmbunătățit poziția în clasamentul UE al ratei inflației, opt țări plasându-se înaintea României.

La reducerea tendințelor inflaționiste au contribuit reducerea prețurilor energiei, cotația petrolului Brent și aprecierea leului față de dolar, dar și schemele de sprijin acordate de Guvern.