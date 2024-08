Mugur Isărescu: ”E absolut necesar şi încurajăm guvernul să facă această corecţie fiscală, dar este greu într-un an electoral” (VIDEO)

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a avertizat miercuri că va fi necesară o corecție fiscală, care nu va fi usoară, în contextul creșterii deficitului bugetar.

„Este absolut necesar şi încurajăm pe căile pe care putem să le avem şi noi, guvernul să facă această corecţie fiscală, dar este greu, recunoaştem, într-un an şi electoral şi cu aceste discuţii nesfârşite despre cum să se facă corecţia fiscală”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai precizat că această corecţie fiscală nu se poate face numai pe partea de cheltuieli:

”Corecţia fiscală nu va fi uşoară, nu se poate face numai pe partea de cheltuieli. În momentul în care ai venituri sub 27% şi spui numai că ponderea salariilor, bugetarilor sunt ca pondere cele mai mari din Europa, nu ai în vedere un lucru esenţial, că sunt cele mai mari pentru că 27% este cel mai mic din Europa. Deci discuţiile după mine vor fi relativ dificile.

Eu am participat la corecţii fiscale de câteva ori, inclusiv în calitate de premier. Mi-aduc aminte că în anul 2000 am încercat şi eu să fac nişte corecţii fiscale, să tai de ici, de colo. Şi am văzut că mi s-au părut cam mari la Ministerul de Interne. Ia mai corectaţi puţin aici. Şi a venit un reprezentant al Ministerului de Interne şi ne-a spus haideţi, domn’ premier, ce vreţi să facem să alergăm după hoţi cu bicicletele sau pe jos? N-avem nici bani de benzină. Ei cu bolid şi noi cu bicicleta. Deci atenţie mare la încercarea de a tăia numai pe partea de cheltuieli şi făcând comparaţii care nu sunt potrivite. Mai mult nu pot să spun, într-un an electoral, am spus deja multe. Am spus-o pentru că am fost şi eu premier şi ştiu cât de greu este să faci o corecţie fiscală”, a mai declarat Mugur Isărescu.