Adrian A
23 mart. 2026, 12:21
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce măsuri ia Guvernul pe piața carburanților
  2. Limitarea prețului la gazele naturale

Guvernul va adopta, marţi, o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a detaliat măsurile pe care le va lua Guvernul pe piața carburanților.

Ce măsuri ia Guvernul pe piața carburanților

„Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României prin adoptarea unei urgențe de urgență în zilele următoare, prevăd următorul lucru. Declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din țara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025.

Sunt zero șanse pentru orice companie de a specula o creștere artificială a combustibililor la pompă și eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibil la benzina, lucru care de asemenea pune presiune asupra prețului.

Este evident că acest lucru vine după ce, tot împreună cu colegii mei social-democrați, ministrul Agriculturii și ministrul Transporturilor, am propus o schemă prin care să avem o bonificație de 85 de bani pe litru pentru transportatori, care li se întorc tuturor transportatorilor, și de 2,6 lei pe litru, reducere din acciză pe fiecare litru de motorină consumată de către agricultorii din România.”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Limitarea prețului la gazele naturale

„De asemenea, tot la propunerea Ministerului Energiei, în urmă cu două săptămâni s-a luat decizia de limitare a prețului la gaze naturale, care în ultimele trei săptămâni de la începerea acestor conflagrații militare au crescut cu 141%. Adică protejăm 3,5 milioane de români pentru că în următorul an de zile, indiferent de modul în care avem o evoluție a pieței internaționale, să avem un preț stabilit la 0,31 lei pe kilowatt pentru consumatorii casnici de gaze naturale.

Și un element extrem de important, care trebuie obligatoriu să facă parte din agenda discuțiilor și a deciziilor Guvernului în etapa următoare, îl reprezint faptul că în această perioadă, odată cu creșterea veniturilor, creșterea prețurilor la combustibil, automat și bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor.

Fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație. Iar acest lucru este evident, poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuției pe care o plătim fiecare la litru.”, a declarat Bogdan Ivan.

