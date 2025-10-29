B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Noi reguli pentru acordarea creditelor de nevoi personale. Proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei

Noi reguli pentru acordarea creditelor de nevoi personale. Proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 13:57
Noi reguli pentru acordarea creditelor de nevoi personale. Proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Creditele de nevoi personale acordate după noi reguli
  2. Băncile vor fi obligate să evalueze situația financiară a clienților
  3. Protecție cei care nu pot plăti ratele la creditele pentru nevoi personale

Creditele de nevoi personale vor fi acordate după noi reguli, conform unui proiect legislativ pus în dezbatere la Ministerul Economiei. Reglementările propuse țin cont de prevederile unei directive europene și urmăresc să acorde o mai mare protecție consumatorilor.

Creditele de nevoi personale acordate după noi reguli

Un proiect legislativ inițiat de Ministerul Economiei propune introducerea de noi reguli în gstionarea împrumuturilor bancare. Creditele de nevoi personale vor fi acordate și gestionate astfel încât beneficiarii să aibă parte de o protecție suplimentară. Astfel, se dorește reducerea riscurilor de supraîndatorare.

Inițiativa transpune în legislația națională o directivă a Uniunii Europene. Actul normativ are drept scop creșterea responsabilității instituțiilor financiare și, totodată, protejarea românilor de practici agresive sau clauze neclare în contracte.

Conform proiectului legislativ o persoană care încheie un contract pentru un credit de nevoi personale îl va putea anula în termen de 14 zile calendaristice. Persoana respectivă nu trebuie să ofere un motiv și nici nu va fi obligată să achite penalități ori comisioane. Singura responsabilitate a consumatorului va fi să returneze sumele împrumutate.

Băncile vor fi obligate să evalueze situația financiară a clienților

Proiectul de lege prevede măsuri pentru prevenirea supraîndatorării pentru cei care accesează creditele de nevoi personale. Băncile și instituțiile financiare nebancare vor avea obligația să evalueze situația financiară a fiecărui client. De asemenea, vor fi obligate să verifice sustenabilitatea împrumutului.

Totodată, prin lege va fi stabilit și gradul maxim de îndatorare în cazul acestui tip de împrumuturi. Astfel, gradul de îndatorare nu trebuie să depășească maxim de 40% din venituri.

Protecție cei care nu pot plăti ratele la creditele pentru nevoi personale

Proiectul de lege introduce măsuri care vizează situațiile în care debitorii întâmpină dificultăți în plata ratelor. Instituțiile financiare vor avea obligația să ofere consiliere financiară și să căute soluții împreună cu clientul pentru recuperarea sumelor împrumutate. Abia apoi, se va apela la procedura de executare silită.

În cazul vânzării creditului către un recuperator, clientul va fi notificat, iar condițiile de creditare inițiale vor rămâne neschimbate.

Legea prevede și reguli clare pentru rambursarea anticipată pentru creditele de nevoi personale Românii vor putea achita banii împrumutați înainte de vreme. Totodată, băncile vor fi obligate să reducă dobânzile și comisioanele pentru perioada rămasă.

Comisioanele vor trebui specificate transparent în contract, pentru a elimina practicile abuzive

