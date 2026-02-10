B1 Inregistrari!
Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe

Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe

10 feb. 2026
Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
Cuprins
  1. Care este situația actuală a pensionarilor din România
  2. Care sunt județele cu cei mai mulți și cei mai puțini pensionari 
  3. Unde se înregistrează cele mai mari și cele mai mici pensii medii

În ianuarie 2026, numărul pensionarilor din România a crescut față de luna precedentă. Această evoluție confirmă trendul ascendent observat în ultimele luni. În același timp, pensia medie la nivel național a urcat simbolic, cu doar un leu. Este o majorare mai degrabă statistică, decât una resimțită în viața de zi cu zi.

Care este situația actuală a pensionarilor din România

În luna ianuarie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice, în România erau înregistrați 4.583.267 de pensionari. Aceștia au beneficiat de pensii în valoare totală de 12,91 miliarde de lei. Suma echivalează cu aproximativ 2,54 miliarde de euro.

Comparativ cu luna decembrie 2025, când CNPP raporta 4.583.151 de pensionari, numărul beneficiarilor a crescut cu 116 persoane. Totodată, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.819 lei. Creșterea față de luna precedentă a fost una simbolică, de doar un leu.

Care sunt județele cu cei mai mulți și cei mai puțini pensionari 

Cei mai mulți pensionari se regăsesc în București și în județe cu centre economice puternice sau cu un trecut industrial solid. Capitala domină clasamentul, cu 467.225 de pensionari, fiind urmată de Prahova, unde sunt înregistrați 188.391 de beneficiari, de Cluj, cu 178.616 pensionari, de Timiș, cu 152.185, și de Iași, cu 151.103 pensionari.

În contrast, județele cu populație mai redusă sau cu un profil demografic diferit înregistrează cele mai mici cifre. La coada clasamentului se află Covasna, cu 44.398 de pensionari, Tulcea, cu 45.016, Giurgiu, cu 51.236, Ialomița, cu 52.172, și Sălaj, unde sunt înregistrați 52.754 de pensionari.

Unde se înregistrează cele mai mari și cele mai mici pensii medii

Diferențele regionale privind nivelul pensiilor rămân evidente și sunt strâns legate de istoricul salarial și dezvoltarea economică a fiecărei zone. Cele mai mari pensii medii se regăsesc în București Sector 1, unde media ajunge la 4.122 de lei. Urmează București Sector 6, cu 3.661 de lei, și București Sector 2, unde pensia medie este de 3.612 lei.

În afara Capitalei, cea mai ridicată pensie medie se înregistrează în Hunedoara, cu 3.503 lei, urmată de Brașov, unde pensia medie este de 3.328 de lei.

La polul opus, județele cu venituri mai scăzute se confruntă cu cele mai mici pensii. Botoșani se află pe ultimul loc la nivel național, cu o pensie medie de 2.233 de lei, fiind urmat de Giurgiu cu 2.281 lei, Vaslui cu 2.283 lei, Vrancea cu 2.272 lei și Satu Mare, unde pensia medie este de 2.374 de lei.

