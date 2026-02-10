Care sunt județele cu cei mai mulți și cei mai puțini pensionari
Cei mai mulți pensionari se regăsesc în București și în județe cu centre economice puternice sau cu un trecut industrial solid. Capitala domină clasamentul, cu 467.225 de pensionari, fiind urmată de Prahova, unde sunt înregistrați 188.391 de beneficiari, de Cluj, cu 178.616 pensionari, de Timiș, cu 152.185, și de Iași, cu 151.103 pensionari.
În contrast, județele cu populație mai redusă sau cu un profil demografic diferit înregistrează cele mai mici cifre. La coada clasamentului se află Covasna, cu 44.398 de pensionari, Tulcea, cu 45.016, Giurgiu, cu 51.236, Ialomița, cu 52.172, și Sălaj, unde sunt înregistrați 52.754 de pensionari.
Unde se înregistrează cele mai mari și cele mai mici pensii medii
Diferențele regionale privind nivelul pensiilor rămân evidente și sunt strâns legate de istoricul salarial și dezvoltarea economică a fiecărei zone. Cele mai mari pensii medii se regăsesc în București Sector 1, unde media ajunge la 4.122 de lei. Urmează București Sector 6, cu 3.661 de lei, și București Sector 2, unde pensia medie este de 3.612 lei.
În afara Capitalei, cea mai ridicată pensie medie se înregistrează în Hunedoara, cu 3.503 lei, urmată de Brașov, unde pensia medie este de 3.328 de lei.
La polul opus, județele cu venituri mai scăzute se confruntă cu cele mai mici pensii. Botoșani se află pe ultimul loc la nivel național, cu o pensie medie de 2.233 de lei, fiind urmat de Giurgiu cu 2.281 lei, Vaslui cu 2.283 lei, Vrancea cu 2.272 lei și Satu Mare, unde pensia medie este de 2.374 de lei.