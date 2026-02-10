În ianuarie 2026, numărul pensionarilor din România a crescut față de luna precedentă. Această evoluție confirmă trendul ascendent observat în ultimele luni. În același timp, pensia medie la nivel național a urcat simbolic, cu doar un leu. Este o majorare mai degrabă statistică, decât una resimțită în viața de zi cu zi.

Care este situația actuală a pensionarilor din România

În luna ianuarie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de , în România erau înregistrați 4.583.267 de pensionari. Aceștia au beneficiat de pensii în valoare totală de 12,91 miliarde de lei. Suma echivalează cu aproximativ 2,54 miliarde de euro.

Comparativ cu luna decembrie 2025, când CNPP raporta 4.583.151 de pensionari, numărul beneficiarilor a crescut cu 116 persoane. Totodată, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.819 lei. Creșterea față de luna precedentă a fost una simbolică, de doar un leu.