Politică » Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii

Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii

Ana Maria
05 feb. 2026, 13:35
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ajutor financiar pentru pensionari. Cât ar urma să primească cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei
  2. Ajutor financiar pentru pensionari.  Ce sprijin este prevăzut pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei
  3. Ce sumă ar urma să primească pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei
  4. De ce consideră Ministerul Muncii necesar acest sprijin
  5. Când ar putea intra în vigoare această măsură

Ajutor financiar pentru pensionari. Ministerul Muncii a anunțat că pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei ar putea beneficia de un sprijin financiar din partea statului, măsură inclusă într-un nou „Pachet de Solidaritate”. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să fie vizați de acest ajutor, destinat în special celor cu venituri reduse, afectați puternic de scumpiri și de creșterea TVA din ultimul an.

Ajutor financiar pentru pensionari. Cât ar urma să primească cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei

Pentru aproximativ un milion de pensionari care au venituri lunare cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei, propunerea prevede acordarea unui sprijin total de 600 de lei. Suma ar urma să fie oferită în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie 2026.

Ajutor financiar pentru pensionari.  Ce sprijin este prevăzut pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei

În cazul pensionarilor care încasează lunar între 1.501 și 2.000 de lei, aproximativ 620.000 de persoane ar putea beneficia de un ajutor financiar de 800 de lei, acordat tot în două tranșe, în aceeași perioadă, aprilie și decembrie 2026.

Ce sumă ar urma să primească pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei

Cea mai mare formă de sprijin ar urma să ajungă la pensionarii cu cele mai mici venituri. Pentru aproximativ 1,24 milioane de persoane care au pensii sub 1.500 de lei, Ministerul Muncii propune acordarea sumei totale de 1.000 de lei, împărțită în două tranșe.

De ce consideră Ministerul Muncii necesar acest sprijin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat public, într-un mesaj pe Facebook, rațiunea acestei măsuri:

Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut.
Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie.”

Când ar putea intra în vigoare această măsură

Propunerea se află, deocamdată, în stadiu de proiect și urmează să fie analizată și aprobată la nivel guvernamental. Dacă va primi undă verde, ajutorul financiar ar putea fi acordat pensionarilor eligibili în două tranșe, în cursul anului 2026.

Tags:
