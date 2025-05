Pana de curent din Spania se poate repeta oricând. UE are nevoie de investiții uriașe în modernizarea rețelelor electrice

O nouă , la nivelul celei care a afectat Spania, săptămâna trecută, se poate produce oricând într-un alt stat european. Rețelele electrice din UE sunt învechite și nu mai fac față cererii crescute de electricitate

Pentru a evita un blackout, este nevoie de ca rețelele de electricitate europene să fie modernizate cu sume uriașe, de ordinul miilor de miliarde de euro. De asemenea, este nevoie de capacități de stocare pentru a face față creșterii producției de energie regenerabilă. Statele europene se confruntă cu o cerere din ce în ce mai mare de energie electrică, iar o pană de curent este oricând posibilă, transmite Reuters.

„Blackout-ul a fost un semnal de alarmă. A arătat că este o nevoie urgentă şi inevitabilă pentru modernizarea şi consolidarea reţelelor electrice ale Europei”, a declarat secretarul general de la Eurelectric, Kristina Ruby.

Potrivit surselor citate, cea mai mare parte a rețelelor electrice din UE datează din secolul trecut. Aproape jumătate din liniile de electrificare au o vechime mai mare de 40 de ani.

Or, așa cum au fost proiectate nu pot face față creşterii producţiei de cu emisii reduse de carbon şi cererii explozive de energie din partea centrelor de date şi a vehiculelor electrice. Astfel, este nevoie de modernizarea reţelelor, care au nevoie şi de protecţie digitală pentru a face faţă atacurilor cibernetice.

Europa are nevoie de investiții în rețele moderne

Conform datelor statistice, în vreme ce în energie regenerabilă s-au dublat din 2010, cele în rețele abia dacă au atins 300 de miliarde de dolari pe an. Or, suma trebuie să se dubleze, până la 600 miliarde de dolari pe an, până în 2030, potrivit Agenţiei Internaţionale a Energiei.

Datele furnizate de centrul de reflexie Ember arată că ponderea energiei regenerabilă în mixul energetic al a urcat anul trecut până la 47%, de la 34% în 2019. Pe de altă parte, ponderea combustibililor fosili a scăzut până la 29%, de la 39%. Astfel, proiectele eoliene şi fotovoltaice sunt relativ rapid de construit, comparativ cu reţelele, care au nevoie de mai mult de un deceniu pentru a fi edificate.

O parte a lipsei investițiilor se datorează sumelor mari şi complexităţii proiectelor de îmbunătăţire a reţelelor pe distanţe mari. Comisia Europeană a estimat că este nevoie de investiții în valoare de 2.000-2.300 miliarde de euro în reţele până în 2050. Anul trecut, firmele europene au investit 80 de miliarde de euro în reţele, cu 50-70 miliarde euro mai mult decât în anii anteriori, susţin analiştii de la centrul de reflexie Bruegel.

Aceste investiții sunt insuficiente și vor trebui să crească până la 100 de miliarde de euro.

Problemele specifice ale rețelelor din Spania și Portugalia

Sistemele energetice din Spania şi Portugalia se numără printre cele care nu au suficiente conexiuni cu alte reţele, astfel încât să aibă la dispoziție un backup. Spania are nevoie de mai multe legături cu Franţa şi Maroc, este de părere Jose Luis Dominguez Garcia, de la centrul spaniol de cercetare IREC. Potrivit acestuia, Spania are doar 5% din conexiuni în afara Peninsulei iberice.

În aceste condiții, dat fiind că nu sunt singurele cazuri de state codașe la acest capitol, Comisia Europeană propune creşterea gradului de interconectare până la 15% în 2030. Procentul propus este mai mare decât cel asumat anterior, de 10%. Acest lucru presupune ca fiecare stat membru UE să fie în măsură să importe cel puţin 15% din necesarul său de electricitate din alte state învecinate.

Pe de altă parte, pe măsură ce crește producția de energie regenerabilă este nevoie și de alte investiții. Centralele fotovoltaice şi eoliene generează curent continuu, în timp ce centralele tradiţionale pe gaze sau nucleare produc curent alternativ. Drept urmare, curentul continuu trebuie convertit în curent alternativ în invertoare la frecvenţa de 50 de Hertzi pentru reţelele europene. Doar astfel poate fi utilizat în gospodării şi unități productive.

Dacă producţia de energie regenerabilă scade, este nevoie de facilităţi back-up care să producă curent alternativ, pentru a evita scăderea frecvenţei.

Mai mult, Europa are capacităţi de stocare în baterii de 10,8 Gigawaţi şi, care vor fi sporite la 50 de GW în 2030. Este mult sub nivelul necesar de 200 de GW, potrivit Asociaţiei europene pentru stocarea energiei (EASE).