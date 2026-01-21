Anul 2026 se conturează drept un moment critic pentru industria ospitalității din România, avertizează Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR). Pe fondul fiscalității tot mai apăsătoare și al schimbării rapide a comportamentului de consum, sectorul HoReCa riscă o contracție severă, cu efecte directe asupra economiei urbane.

De ce este 2026 un an de cotitură pentru HoReCa

Potrivit estimărilor , între 15% și 25% dintre restaurante ar putea dispărea într-un singur an, principalele cauze fiind presiunea fiscală și scăderea cererii. Patronatele atrag atenția că lipsa unei politici fiscale predictibile amplifică vulnerabilitatea unui sector deja fragil.

„Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât și a sustenabilității economice a operatorilor. În lipsa unei fiscalități predictibile și rezonabile, sectorul riscă o contracție accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare și economiei”, arată FPIOR.

Această evoluție este privită ca un risc imediat, nu ca un scenariu teoretic, mai ales în condițiile în care ajustările pieței sunt deja vizibile.

Cum afectează marjele mici supraviețuirea restaurantelor

Industria funcționează cu marje reale de profit de doar 3–5%, ceea ce lasă foarte puțin spațiu pentru absorbția unor taxe suplimentare. Reprezentanții federației subliniază că aceste costuri ajung inevitabil în prețuri, reducând și mai mult apetitul clienților.

„Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an”, subliniază FPIOR.

Scăderea este deja evidentă, cu un trafic de clienți redus cu aproximativ 15% și un număr de unități mai mic cu circa 10%, semne ale unei piețe aflate într-un proces accelerat de ajustare.

„În condițiile în care sectorul ospitalității funcționează cu marje de profit structurale reduse, capacitatea de a absorbi creșteri suplimentare de fiscalitate este sever limitată. Transferul acestor costuri către prețurile finale generează contracția cererii și afectează sustenabilitatea economică a operatorilor”, declară Corina Macri.

Cum schimbă consumatorii regulile jocului

Pe lângă fiscalitate, industria se confruntă cu o schimbare clară a obiceiurilor de consum, clienții devenind mult mai prudenți, scrie Ziare.com. Vizitele sunt mai rare, comenzile mai mici, iar produsele considerate neesențiale sunt eliminate frecvent.

„Clienții ies mai rar în oraș, comandă mai puțin per vizită și își calculează atent nota de plată. Produse considerate neesențiale – deserturi, cafea sau băuturi suplimentare – sunt eliminate frecvent, iar timpul petrecut în restaurant se scurtează semnificativ”, arată FPIOR.

În acest context, livrările la domiciliu și serviciile de tip takeaway devin esențiale, deși comisioanele ridicate și costurile logistice mențin presiunea asupra marjelor.

„Intrăm într-un an dificil pentru industria ospitalității, în care comportamentul de consum se schimbă rapid, iar presiunea asupra notei de plată devine tot mai vizibilă. Consumatorii comandă mai rar, mai puțin și mult mai calculat, iar livrarea la domiciliu nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru supraviețuire”, spune Călin Cozma.