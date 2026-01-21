B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor

Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 11:47
Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
Sursa Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. De ce este 2026 un an de cotitură pentru HoReCa
  2. Cum afectează marjele mici supraviețuirea restaurantelor
  3. Cum schimbă consumatorii regulile jocului

Anul 2026 se conturează drept un moment critic pentru industria ospitalității din România, avertizează Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR). Pe fondul fiscalității tot mai apăsătoare și al schimbării rapide a comportamentului de consum, sectorul HoReCa riscă o contracție severă, cu efecte directe asupra economiei urbane.

De ce este 2026 un an de cotitură pentru HoReCa

Potrivit estimărilor FPIOR, între 15% și 25% dintre restaurante ar putea dispărea într-un singur an, principalele cauze fiind presiunea fiscală și scăderea cererii. Patronatele atrag atenția că lipsa unei politici fiscale predictibile amplifică vulnerabilitatea unui sector deja fragil.

„Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât și a sustenabilității economice a operatorilor. În lipsa unei fiscalități predictibile și rezonabile, sectorul riscă o contracție accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare și economiei”, arată FPIOR.

Această evoluție este privită ca un risc imediat, nu ca un scenariu teoretic, mai ales în condițiile în care ajustările pieței sunt deja vizibile.

Cum afectează marjele mici supraviețuirea restaurantelor

Industria funcționează cu marje reale de profit de doar 3–5%, ceea ce lasă foarte puțin spațiu pentru absorbția unor taxe suplimentare. Reprezentanții federației subliniază că aceste costuri ajung inevitabil în prețuri, reducând și mai mult apetitul clienților.

„Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an”, subliniază FPIOR.

Scăderea este deja evidentă, cu un trafic de clienți redus cu aproximativ 15% și un număr de unități HoReCa mai mic cu circa 10%, semne ale unei piețe aflate într-un proces accelerat de ajustare.

„În condițiile în care sectorul ospitalității funcționează cu marje de profit structurale reduse, capacitatea de a absorbi creșteri suplimentare de fiscalitate este sever limitată. Transferul acestor costuri către prețurile finale generează contracția cererii și afectează sustenabilitatea economică a operatorilor”, declară Corina Macri.

Cum schimbă consumatorii regulile jocului

Pe lângă fiscalitate, industria se confruntă cu o schimbare clară a obiceiurilor de consum, clienții devenind mult mai prudenți, scrie Ziare.com. Vizitele sunt mai rare, comenzile mai mici, iar produsele considerate neesențiale sunt eliminate frecvent.

„Clienții ies mai rar în oraș, comandă mai puțin per vizită și își calculează atent nota de plată. Produse considerate neesențiale – deserturi, cafea sau băuturi suplimentare – sunt eliminate frecvent, iar timpul petrecut în restaurant se scurtează semnificativ”, arată FPIOR.

În acest context, livrările la domiciliu și serviciile de tip takeaway devin esențiale, deși comisioanele ridicate și costurile logistice mențin presiunea asupra marjelor.

„Intrăm într-un an dificil pentru industria ospitalității, în care comportamentul de consum se schimbă rapid, iar presiunea asupra notei de plată devine tot mai vizibilă. Consumatorii comandă mai rar, mai puțin și mult mai calculat, iar livrarea la domiciliu nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru supraviețuire”, spune Călin Cozma.

Tags:
Citește și...
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
Economic
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
„Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
Economic
„Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
Cristian Erbașu critică ordonanța care schimbă procedurile de aducere a muncitorilor străini în România. Ce neajunsuri are proiectul Guvernului (VIDEO)
Economic
Cristian Erbașu critică ordonanța care schimbă procedurile de aducere a muncitorilor străini în România. Ce neajunsuri are proiectul Guvernului (VIDEO)
Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance
Economic
Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance
Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii
Economic
Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii
Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
Economic
Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
Economic
Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
Economic
CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
Economic
Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Economic
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Ultima oră
12:39 - Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
12:37 - Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
12:35 - Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
12:19 - Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
12:14 - Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
12:09 - Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București
12:01 - Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
11:48 - Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
11:47 - Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
11:41 - Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job