TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne neschimbat și anul viitor. , cafenelele și hotelurile vor continua să aplice aceeași cotă de 11%. Potrivit surselor guvernamentale, nu sunt planificate majorări.

Ce a decis Guvernul și cum va influența această măsură industria HoReCa

În ultimele luni, autoritățile fiscale au analizat atent încasările din industria ospitalității, înainte de a lua o decizie finală. Discuțiile au avut loc inclusiv cu oficialii de la Bruxelles, care au fost informați despre evoluția veniturilor din acest sector. TVA-ul pentru restaurante, hoteluri și cafenele, urcat în august de la 9% la 11%, va rămâne la acest nivel și anul viitor, susțin surse guvernamentale.

Concluzia este clară, cota pentru HoReCa rămâne stabilă și continuă să fie semnificativ mai mică decât TVA-ul general, de 21%.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, că este tot mai hotărât să mențină actualul nivel al TVA în HoReCa. Decizia venea pe fondul unui semnal de alarmă, după ce consumul a început să scadă odată cu venirea toamnei.

„Este o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri pentru că, dacă consumul scade, veniturile scad”, a spus Alexandra Smedoiu, specialist fiscal, notează stirileprotv.ro.

Vor reuși autoritățile să reducă pierderile uriașe din TVA

În același timp, oamenii de afaceri avertizează că statul trebuie să își eficientizeze mult mai bine colectarea TVA. Ei amintesc că, în ultimii ani, România a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Practic, din fiecare 10 lei care ar trebui să ajungă la buget, aproape 3 lei se pierd.

„E de notorietate că, în industria HoReCa, un restaurant din București facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un județ, cum este județul Giurgiu. 30% pierderi din TVA este enorm, în condițiile în care bulgarii de lângă noi au mai puțin. Aici e o chestiune de voință.”, a precizat Dan Șucu, președintele .

Încasările statului din TVA au urcat, în primele zece luni ale acestui an, la aproape 95 de miliarde de lei. Este o creștere importantă față de anul trecut. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, bugetul a strâns cu aproximativ 7 miliarde de lei mai mult.