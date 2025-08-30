Radu Miruță, despre turiștii blocați în străinătate. Ce nereguli a descoperit la agenția de turism responsabilă (VIDEO)

Radu Miruță susține că problemele care nu și-a onorat obligațiile față de turiștii care au achiziționat pachete pentru litoralul din Spania, Grecia sau Turcia, sunt de natură fiscală.

Cuprins:

Radu Miruță, despre problemele agenției de turism

Ce se întâmplă cu turiștii blocați în străinătate

Radu Miruță, despre problemele agenției de turism

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Talk B1, ministrul a prezentat situația turiștilor blocați în stațiuni din străinătate. El a spus că, împreună cu o echipă din cadrul Ministerului Economiei, a mers în control la agenția de turism. Radu Miruță susține că reprezentanții firmei nu au putut să-i pună la dispoziție o situație centralizată că turiștii aflați în străinătate.

„Am aflat de această situație dimineață. Am mers cu o echipă din minister la această agenție din București, într-un control, era un haos destul de mare acolo, nu aveau o situație centralizată, i-am chemat luni să vină cu aceste date pentru a vedea ce anume din perspectiva ministerului nu s-a respectat, dacă este cazul. Deocamdată este o chestiune de altă natură, fiscală”, a explicat Radu Miruță.

Potrivit spuselor sale, provocarea sa, în momentul în care a aflat despre turiștii blocați în străinătate, a fost de a găsi soluții pentru repatrierea lor.

„Dincolo de aceasta, provocarea mea este să vedem ce se poate face pentru ca oamenii care sunt în vacanță să poată fi întorși. Oamenii au plecat plătind integral, atât dus cât și întors și statul acolo, și și-au dat seama că agenția a încasat banii de la ei dar nu a plătit, mai departe, biletul de întoarcere. Gândiți-vă că omul a primit într-un plic voucherele cu biletele de avion care nu aveau corespondent în plată. Au primit niște hârtii fără valoare pentru întoarcere”, a mai spus Radu Miruță.

Ce se întâmplă cu turiștii blocați în străinătate

Radu Miruță a subliniat că nu este responsabil direct pentru rezolvarea problemelor agențiilor de turism. El a afirmat că instituția pe care o conduce acționează ca un liant între entitățile comerciale.

„Ministerul Turismului (Economiei – n. red.) încearcă să fie un liant între entitățile acestea comerciale pentru că este o relație comercială. Am identificat 677 de turiști care sunt plecați, direct sau indirect, prin această agenție (direct, înseamnă că au cumpărat de la agenție, indirect că au cumpărat printr-o altă agenție intermediară care, la rândul ei cumpărase de la această agenție). Sunt turiști care se află, în principal pe litoral în Spania, Grecia, Turcia”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul Economiei a mai spus că din informațiile sale, vineri seara mai erau 87 de turiști care așteptau să fie repatriați. De asemenea, a arătat că a primit un mesaj de la un alt grup, format din 9 turiști, aflați în Rodos. Radu Miruță a declarat că problema se va rezolva cu ajutorul altor agenții de turism care vor suporta costurile repatrierii. Ulterior, acestea se vor compensa cu agenția responsabilă.

„Aseară mai erau 87 de turiști pentru care nu se resolvase problema. Mi s-a spus că n-ar mai fi cazul. Am primit personal un mesaj de la un grup de nouă turiști din Rodos, 7 adulți și 2 copii. Am luat legătura cu colegii mei care interacționează cu agențiile de turism care încearcă să ajute această agenție… practic se compensează între ei… astfel încât să reușească să achite biletele în numele agenției care încasase banii și care nu achitase pentru oameni. Acești turiști din Rodos care nu primiseră confirmare pentru biletul de întoarcere se vor întoarce joi. Și sunt semnale serioase că se rezolvă și pentru aceștia. Pentru cei cu întoarcere astăzi sau mâine mi s-a raportat că s-a rezolvat. Repet, noi încercăm să ajutăm neavând o responsabilitate directă pentru asta”, a concluzionat Miruță.