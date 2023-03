Petre Daea, despre ajutoarele pentru fermieri: Am convenit cu comisarul european pentru agricultură să regândim formula de calcul, pe care o consider necorespunzătoare, nefirească și care ascunde adevărul (VIDEO)

Ministrul Petre Daea a anunțat, luni seară, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, că el și comisarul european pentru agricultură au convenit luni regândirea formulei de calcul privind acordarea ajutoarelor pentru fermieri în contextul pierderilor suferite pe fondul războiului din Ucraina.

Petre Daea, pe B1 TV, despre ajutoarele pentru fermieri

Ministrul Agriculturii a avut luni o întâlnire „de o oră” cu comisarul european de resort.

„Tot timpul sunt la colțul muncii și sunt la colțul muncii pentru țară și pentru fermieri. Sunt la colțul muncii din 26 septembrie, când am fost primul ministru din Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene când am discutat direct cu comisarul pe probleme de agricultură nevoia de a activa rezerva de criză pentru a ajuta fermierii români, știindu-se de implicațiile pe care le are importul de cereale în România, afectând acești fermieri, pe care i-am respectat și i-am reprezentat cu cinste tot timpul și peste tot”, a declarat Petre Daea.

„Urmare a acestei intervenții pe care am avut-o atunci, iată că s-a declanșat acest sprijin de rezervă de criză. Din nefericire, această rezervă este foarte mică, insuficientă pentru nevoile fermierilor noștri. Este doar de 56 de milioane de euro. Această sumă trebuia să fie repartizată la șase state”, a adăugat oficialul.

El susține că „formula de calcul nu a permis” introducerea Ungariei, Slovaciei și Cehiei.

„Iar României, printr-o formulă de calcul care o consider necorespunzătoare, nefirească și care ascunde adevărul, și pe care am discutat-o cu comisarul, reușind cu domnia sa să avem o discuție pe această temă, practic, această situație este inadmisibilă pentru România, motiv pentru care, astăzi, în urma unei întâlniri de o oră, am convenit să regândim formula de calcul în așa fel încât ea să fie în consonanță cu nevoile țării”, a adăugat ministrul Agriculturii.

„Din acest punct de vedere, am acum răspunsul comisarului că vom regândi formula și așteptăm ca, împreună cu experții României, cei de la Comisia Europeană să facă din nou calcule, pe care le considerăm noi necesare în acest moment. Într-un cuvânt, așteptăm, decizia nu este luată. Când ajung în țară, voi face o conferință de presă pentru a prezenta detaliile necesare în așa fel încât să informez corect opinia publică și pe fermierii români”, a mai spus ministrul Petre Daea.