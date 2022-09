Petre Daea, despre litrul de lapte crud: Există și sub 3 lei. Eu am fost în teritoriu, mi-au spus fermierii (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține că litrul de lapte crud la poarta fermierului costă „3 și sub 3 lei”. „Este și 2,65”, a precizat social-democratul, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Petre Daea, pe B1 TV, despre prețul litrului de lapte crud la poarta fermierului

„Am văzut, ați luat această temă predilectă a prețurilor. Evident că este nevoie să informăm și, în același timp, să ne preocupăm îndeaproape de activitatea aceasta agricolă și de aprovizionarea populației, având în vedere nevoile existente (…). Litrul de lapte în supermarket, de la poarta fermei, eu știu că pleacă nu peste 3 lei, sau dacă e cumva o modificare în ultima zi, nu am, dar până acum eu știu că prețul acesta e și e un preț în primul rând creat de condițiile pe care le are fermierul”, a declarat ministrul Agriculturii.

Întrebat cât costă litrul de lapte crud astăzi la poarta fermierului, el a explicat: „Și sub 3 lei există. Eu am fost în teritoriu, mi-au spus fermierii. Acum câteva zile eu am fost în teren, știți foarte bine că mă deplasez în teren și stau de vorbă cu fermierii, intru în fermele acestea. Prețul este 3 și sub 3 lei, este și 2,65”.

Referitor la posibilitatea ca prețul să crească, oficialul a adăugat: „În momentul în care intri la furajare cu animalele și consumi furajul acesta la un preț pe care îl cunoaștem acum cum este pe piață, evident că se va regăsi undeva în prețul laptelui la ieșirea pe poartă, că altminteri sugrumi fermierul, nu mai poate să își mai desfășoare activitatea, își schimbă obiectivul de activitate și de aici o serie întreagă de probleme pe care le-am putea avea în lanț”.