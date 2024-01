Piero Ferrari, întrebat despre banii pe care îi cheltuie din averea sa impresionantă: „Mă comport de parcă nu îi am. O bucată de hârtie”

Piero Ferrari și soția lui româncă se află în România pentru și a vorbit într-un interviu pentru despre averea sa estimată la 7 miliarde de dolari.

Ce spune Piero Ferrari despre banii pe care îi cheltuie

Întrebat câți bani a ținut vreodată în mână și ce sume are de cheltuit, moștenitorul imperiului Ferrari a spus: „E o întrebare bună. Mă comport de parcă nu îi am. Pentru că această avere înseamnă cei 10% din Ferrari pe care îi dețin. Mi-au fost oferiți de tatăl meu în 1969”.

„În 1969, tatăl meu a vândut jumătate din companie către Fiat. 40% a rămas pe numele lui, iar 10% mi-a dat mie. Și mi-a spus „Piero, niciodată să nu vinzi acești 10%, pentru că valoarea acestor 10 procente va fi mai mare decât cele 50 de procente pe care le-am vândut acum”. Și exact asta s-a întâmplat. E ceva care e acolo. Acum sunt într-un trust și vor rămâne pentru familia mea, pentru fiica și pentru nepoții mei. Pentru mine, e ca și cum nu i-aș avea”, a povestit Piero Ferrari.

El consideră că banul este „doar o bucată de hârtie” și susține că nu se dă niciodată „în spectacol”.

Un iaht, cel mai scump lucru pe care l-a cumpărat

Piero Ferrari susține că un iaht este cel mai scump lucru pe care l-a cumpărat până acum.

„Un iaht, pentru că și asta este o pasiune. Am fost norocos să am experiență în aviația privată, am fost președintele Piaggio Aero, dar și să navighez cu iahtul, ceea ce iubesc foarte mult. Sunt în consiliul de conducere și vicepreședinte al Grupului Ferretti, inclusiv al brandurilor Riva, Pershing, Wally, toate acestea. Deci, cea mai scumpă jucărie este iahtul. Dar îl vindem acum, probabil”, a mai declarat Piero Ferrari pentru .