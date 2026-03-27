Acasa » Economic » Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)

Adrian A
27 mart. 2026, 14:30
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care este raportul pensionari‑angajați pe județe?
  2. Cum s-au modificat pensiile?

România pare să se îndrepte spre un colaps al plății pensiilor. Un colaps de care se vorbește de mult timp, însă cifrele arată o realitate crudă. Sunt prea puțini angajați care susțin pensiile celor ieșiți de pe piața muncii. 

Anul trecut, România a înregistrat un număr mediu de pensionari de 4,917 milioane de persoane, în scădere cu 42.000 de persoane față de anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică. Pensia medie lunară a crescut cu aproape 14%, dar nu a depășit pragul de 3000 de lei.

Care este raportul pensionari‑angajați pe județe?

La nivel național, raportul dintre numărul mediu de pensionari și cel al salariaților a fost, anul trecut, de 8 pensionari la 10 angajați, conform Institutului Național de Statistică.

Însă în țară, acest raport variază extrem de mult. Și avem județe unde numărul pensionarilor este mai mare decât cel al angajaților.

Variațiile pleacă de la numai 4 pensionari la 10 angajați în Municipiul București și în județul Ilfov, până la 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui și 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman.

Cum s-au modificat pensiile?

Datele Institutului Național de Statistică arată că pensia medie lunară a crescut cu aproape 14% în 2025. Totuși, această creștere nu a fost suficientă pentru a depăși pragul de 3000 de lei pentru pensia medie lunară la nivel național.

Datele indică faptul că, în ciuda avansului procentual, nivelul absolut al pensiei medii rămâne sub 3000 de lei. Diferențele între județe în ceea ce privește pensiile medii sunt semnificative, după cum arată analiza INS.

Astfel, cele mai mici valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în județele Botoșani (2228 lei), Vrancea (2266 lei), Giurgiu (2279 lei) și în Vaslui (2284), iar cele mai mari valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în București (3554 lei), Hunedoara (3505 lei), Brașov (3325 lei) și Gorj (3245 lei).

