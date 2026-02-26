B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?

Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?

Adrian A
26 feb. 2026, 10:07
Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Avertisment de la BERD. Care sunt riscurile economice
  2. Cum influențează fondurile europene creșterea economică?
  3. Ce măsuri fiscale și monetare sunt prevăzute?

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2026 la 1,2%, față de estimarea anterioară de 1,6% din septembrie, conform raportului „Regional Economic Prospects”.

Avertisment de la BERD. Care sunt riscurile economice

Revizuirea prognozei BERD se aliniază previziunilor altor instituții care au pronosticat o creștere redusă a economiei în 2026 încă de anul trecut.

În noiembrie 2025, Comisia Europeană estima că PIB-ul României va avea o creştere mică, de 1,1% în 2026, ţinând cont de faptul că actuala consolidare fiscală temperează consumul privat şi public, la rândul său afectat suplimentar de un val de inflaţie.

Şi Banca Mondială a revizuit prognozele privind creşterea economică a României, în 2026, mizând pe un avans de 1,3%, potrivit raportului Global Economic Prospects publicat în ianuarie 2026.

BERD avertizează asupra cererii externe slabe, care reprezintă un risc semnificativ pentru evoluția negativă a economiei. Încrederea companiilor rămâne scăzută, influențată de turbulențele politice din prima jumătate a anului 2025 și de măsurile de consolidare fiscală implementate ulterior.

De asemenea, salariile reale au scăzut cu 5% în al doilea semestru al anului 2025, slăbind consumul privat, care este un alt factor de risc pentru economia României, conform raportului BERD.

Cum influențează fondurile europene creșterea economică?

Creșterea economică a României pentru 2026 este susținută de un vârf proiectat al absorbției fondurilor europene din Facilitatea de redresare și reziliență (RRF) și de o îmbunătățire a balanței comerciale. Aceste elemente sunt considerate factori importanți care ar putea stimula economia în anii următori, conform BERD.

În plus, se estimează că avansul economic va continua și în 2027, cu o creștere de 2,2%, susținută de aceleași mecanisme economice, potrivit instituției financiare internaționale.

Ce măsuri fiscale și monetare sunt prevăzute?

Deficitul fiscal al României a fost redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025, urmând să scadă la 6,2% în 2026. Aceste ajustări sunt parte a eforturilor de consolidare fiscală menționate în raportul BERD.

Banca Națională a României (BNR) a menținut o rată a dobânzii restrictivă pentru a combate presiunile inflaționiste, în contextul unei inflații care a atins 9,7% la sfârșitul anului, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Tags:
Citește și...
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Economic
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
Economic
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Economic
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Economic
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Economic
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Economic
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Economic
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Economic
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Economic
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Economic
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Ultima oră
11:24 - Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
11:01 - Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
10:55 - Ilie Bolojan a mințit. Tăierea sporului de doctorat nu a fost discutată cu rectorii universităților. Iar a tăiat de capul lui
10:52 - Boala periculoasă care nu mai ține cont de vârstă. Tot mai mulți români tineri ajung la spital: „Când simt că nu e bine, mă opresc din orice”
10:30 - Inundații în două localități din Giurgiu. Județul este sub cod portocaliu emis de hidrologi
10:22 - ULTIMA ORĂ: Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când preia conducerea Ambasadei
10:09 - Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
10:03 - Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
09:34 - Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
09:32 - Mercenarul Horațiu Potra nu mai suportă regimul dur din închisoare. Solicitarea făcută după luni de maximă securitate