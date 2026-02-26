Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2026 la 1,2%, față de estimarea anterioară de 1,6% din septembrie, conform raportului „Regional Economic Prospects”.

Avertisment de la BERD. Care sunt riscurile economice

Revizuirea prognozei BERD se aliniază previziunilor altor instituții care au pronosticat o creștere redusă a economiei în 2026 încă de anul trecut.

În noiembrie 2025, estima că PIB-ul României va avea o creştere mică, de 1,1% în 2026, ţinând cont de faptul că actuala consolidare fiscală temperează consumul privat şi public, la rândul său afectat suplimentar de un val de inflaţie.

Şi Banca Mondială a revizuit prognozele privind creşterea economică a României, în 2026, mizând pe un avans de 1,3%, potrivit raportului Global Economic Prospects publicat în ianuarie 2026.

BERD avertizează asupra cererii externe slabe, care reprezintă un risc semnificativ pentru evoluția negativă a economiei. Încrederea companiilor rămâne scăzută, influențată de turbulențele politice din prima jumătate a anului 2025 și de măsurile de consolidare fiscală implementate ulterior.

De asemenea, salariile reale au scăzut cu 5% în al doilea semestru al anului 2025, slăbind , care este un alt factor de risc pentru economia României, conform raportului BERD.

Cum influențează fondurile europene creșterea economică?

Creșterea economică a României pentru 2026 este susținută de un vârf proiectat al absorbției fondurilor europene din Facilitatea de redresare și reziliență (RRF) și de o îmbunătățire a balanței comerciale. Aceste elemente sunt considerate factori importanți care ar putea stimula economia în anii următori, conform BERD.

În plus, se estimează că avansul economic va continua și în 2027, cu o creștere de 2,2%, susținută de aceleași mecanisme economice, potrivit instituției financiare internaționale.

Ce măsuri fiscale și monetare sunt prevăzute?

Deficitul fiscal al României a fost redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025, urmând să scadă la 6,2% în 2026. Aceste ajustări sunt parte a eforturilor de consolidare fiscală menționate în raportul BERD.

Banca Națională a României (BNR) a menținut o rată a dobânzii restrictivă pentru a combate presiunile inflaționiste, în contextul unei inflații care a atins 9,7% la sfârșitul anului, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.