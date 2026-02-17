Reorganizarea administrativ teritorială este singura soluție la problemele fiscale cu care se confruntă statul român, în acest moment. , președintele Camerei de Comerț și Industrie, arată cine blochează această reformă.

Președintele CCIR mizează pe reorganizarea administrativ-teritorială

Președintele , Mihai Daraban susține că reorganizarea adminstrativ-teritorială reprezintă o soluție care ar rezolva ale statului. În opinia sa, această reformă nu este dorită, însă, de principalele partide, PSD și PNL. El dă ca exemplu Polonia, care a reușit, după ce a trecut printr-un astfel de proces, să aibă o dezvoltare accelerată, mult peste România.

„Marea problemă este că a devenit imperios necesar, ceea ce spunem de opt ani deja, reorganizarea administrativ-teritorială a României. Pentru că nu se mai poate altfel, vedem cu ochiul liber. Polonezii, dacă astăzi bat la ușile G20 ca și clasament în PIB, au făcut această reorganizare. De altfel, ei au început cu reorganizarea administrative-teritorială”, a declarat Mihai Daraban în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV.

Potrivit spuselor sale, această este blocată de cele două partide mari, PSD și PNL, care au cei mai mulți primari și președinți de consilii județene. Acestora, spune Mihai Daraban, nu le convine să-și părăsească funcțiile și să plece acasă. Mihai Daraban a explicat că pentru eficiență ar fi nevoie să nu mai existe comune cu mai puțin de 5.000 de locuitori și nici orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

„Este o problemă la partide, în special la cele două mari, PSD și PNL care au această rețea teritorială de primari, de președinți de consilii județene. Au un număr mare de primari care nu au cum să fie de acord ca mulți dintre ei să plece acasă. Noi am spus să nu mai fie comună sub 5.000 de locuitori, oraș sub 10.000. Să fie cât mai puține județe… noi am spus 15, pot fi zece, pot fi opt… În orice caz nu se mai poate în dimensiunea și în forma decisă în 1968”, a spus Mihai Daraban.

Statul trebuie să taie din costuri

Mihai Daraban a arătat că reorganizarea administrativ-teritorială ar rezolva, într-o mare măsură, problema reducerii costurilor de funcționare ale . Președintele CCIR a arătat că spre deosebire de ceea ce s-a petrecut la precedenta criză, statul român, chiar dacă a tăiat din cheltuieli, continuă să se împrumute la un nivel foarte ridicat.

„Comparând cu criza pe care am avut-o în 2010… atunci au fost niște tăieri, 25%, exclusiv în sectorul bugetar, dar concomitent România a luat pedala de pe ce înseamnă împrumuturi. A luat această măsură dură, dar în același timp s-a împrumutat mai puțin. Acum suntem într-un cerc vicios din care nu mai putem ieși. Ca să putem funcționa în continuare ne împrumutăm”, a spus Mihai Daraban.

În acest context, a repetat, nu există o altă soluție pentru a rezolva problemele de funcționare a statului. În opinia sa, guvernul ar trebui să-și asume o reducere a cheltuielilor publice cu 2/3.

„Trebuie luate aceste măsuri…Noi trebuie să punem ceva pe masă, un act normativ promulgat în care să arătăm că, poate cu începere din 2028, am luat niște măsuri dure care să scadă aceste cheltuieli ale statului cu minim 2/3”, a arătat președintele CCIR.

Reorganizarea administrativ-teritorială în viziunea CCIR

Președintele Camerei de Comerț a precizat că, în afara primarilor care se opun, mai sunt și alte structuri. El a dat ca exemplu, în acest sens, pe șefii de instituții deconcentrate care, de asemenea, și-ar pierde funcțiile în caz că s-ar face reorganizarea administrativ-teritorială. Însă, a subliniat, aceasta este singura soluție pentru ca România să iasă din actuala criză.

„Aici nu mai dau vina doar pe primari. Gândiți-vă că sunt șefi de ITM, de OPC, de finanțe locale, sunt inspectori șefi de jandarmi, de poliție… Sunt mai mulți anticorpi în teeritoriu care blochează această ideea de reformă administrativ-teritorială. E drept, rpimii sunt primarii, dar ei au și sprijin de la alte organisme ale statului ca acest lucru să nu se facă. Dar, trebuie să o spunem, nu știu cum să o facem mai clar, e unica soluție”, a concluzionat Mihai Daraban.

Reforma administrativ-teritorială, în sensul comasării localităților și a județelor, este o cerință a mediului de afaceri. Printr-o asemenea măsură s-ar reduce cheltuielile cu administrația și birocrația. În 2024, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie recomanda să nu mai existe comune cu mai puțin de 5.000 de locuitori și nici orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori.