B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Reorganizarea adminstrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)

Reorganizarea adminstrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 21:17
Reorganizarea adminstrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR)
Cuprins
  1. Președintele CCIR mizează pe reorganizarea administrativ-teritorială
  2. Statul trebuie să taie din costuri
  3. Reorganizarea administrativ-teritorială în viziunea CCIR

Reorganizarea administrativ teritorială este singura soluție la problemele fiscale cu care se confruntă statul român, în acest moment. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie, arată cine blochează această reformă.

Președintele CCIR mizează pe reorganizarea administrativ-teritorială

Președintele CCIR, Mihai Daraban susține că reorganizarea adminstrativ-teritorială reprezintă o soluție care ar rezolva problemele de natură bugetară ale statului. În opinia sa, această reformă nu este dorită, însă, de principalele partide, PSD și PNL. El dă ca exemplu Polonia, care a reușit, după ce a trecut printr-un astfel de proces, să aibă o dezvoltare accelerată, mult peste România.

„Marea problemă este că a devenit imperios necesar, ceea ce spunem de opt ani deja, reorganizarea administrativ-teritorială a României. Pentru că nu se mai poate altfel, vedem cu ochiul liber. Polonezii, dacă astăzi bat la ușile G20 ca și clasament în PIB, au făcut această reorganizare. De altfel, ei au început cu reorganizarea administrative-teritorială”, a declarat Mihai Daraban în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV.

Potrivit spuselor sale, această reformă este blocată de cele două partide mari, PSD și PNL, care au cei mai mulți primari și președinți de consilii județene. Acestora, spune Mihai Daraban, nu le convine să-și părăsească funcțiile și să plece acasă. Mihai Daraban a explicat că pentru eficiență ar fi nevoie să nu mai existe comune cu mai puțin de 5.000 de locuitori și nici orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

„Este o problemă la partide, în special la cele două mari, PSD și PNL care au această rețea teritorială de primari, de președinți de consilii județene. Au un număr mare de primari care nu au cum să fie de acord ca mulți dintre ei să plece acasă. Noi am spus să nu mai fie comună sub 5.000 de locuitori, oraș sub 10.000. Să fie cât mai puține județe… noi am spus 15, pot fi zece, pot fi opt… În orice caz nu se mai poate în dimensiunea și în forma decisă în 1968”, a spus Mihai Daraban.

Statul trebuie să taie din costuri

Mihai Daraban a arătat că reorganizarea administrativ-teritorială ar rezolva, într-o mare măsură, problema reducerii costurilor de funcționare ale statului. Președintele CCIR a arătat că spre deosebire de ceea ce s-a petrecut la precedenta criză, statul român, chiar dacă a tăiat din cheltuieli, continuă să se împrumute la un nivel foarte ridicat.

„Comparând cu criza pe care am avut-o în 2010… atunci au fost niște tăieri, 25%, exclusiv în sectorul bugetar, dar concomitent România a luat pedala de pe ce înseamnă împrumuturi. A luat această măsură dură, dar în același timp s-a împrumutat mai puțin. Acum suntem într-un cerc vicios din care nu mai putem ieși. Ca să putem funcționa în continuare ne împrumutăm”, a spus Mihai Daraban.

În acest context, a repetat, nu există o altă soluție pentru a rezolva problemele de funcționare a statului. În opinia sa, guvernul ar trebui să-și asume o reducere a cheltuielilor publice cu 2/3.

„Trebuie luate aceste măsuri…Noi trebuie să punem ceva pe masă, un act normativ promulgat în care să arătăm că, poate cu începere din 2028, am luat niște măsuri dure care să scadă aceste cheltuieli ale statului cu minim 2/3”, a arătat președintele CCIR.

Reorganizarea administrativ-teritorială în viziunea CCIR

Președintele Camerei de Comerț a precizat că, în afara primarilor care se opun, mai sunt și alte structuri. El a dat ca exemplu, în acest sens, pe șefii de instituții deconcentrate care, de asemenea, și-ar pierde funcțiile în caz că s-ar face reorganizarea administrativ-teritorială. Însă, a subliniat, aceasta este singura soluție pentru ca România să iasă din actuala criză.

„Aici nu mai dau vina doar pe primari. Gândiți-vă că sunt șefi de ITM, de OPC, de finanțe locale, sunt inspectori șefi de jandarmi, de poliție… Sunt mai mulți anticorpi în teeritoriu care blochează această ideea de reformă administrativ-teritorială. E drept, rpimii sunt primarii, dar ei au și sprijin de la alte organisme ale statului ca acest lucru să nu se facă. Dar, trebuie să o spunem, nu știu cum să o facem mai clar, e unica soluție”, a concluzionat Mihai Daraban.

Reforma administrativ-teritorială, în sensul comasării localităților și a județelor, este o cerință a mediului de afaceri. Printr-o asemenea măsură s-ar reduce cheltuielile cu administrația și birocrația. În 2024, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie recomanda să nu mai existe comune cu mai puțin de 5.000 de locuitori și nici orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Tags:
Citește și...
Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)
Economic
Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Economic
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Economic
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Economic
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Economic
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Datoria statului sare de pragul de siguranță al economiei, depășind 60% din PIB. Cât „datorează” fiecare român după ultimele împrumuturi
Economic
Datoria statului sare de pragul de siguranță al economiei, depășind 60% din PIB. Cât „datorează” fiecare român după ultimele împrumuturi
Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
Economic
Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale
Economic
Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Economic
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Economic
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Ultima oră
21:18 - S-a aflat ce marcă era mașina electrică ce a luat foc în București. Cu cât se vinde acum, pe internet, acest model
21:03 - Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament
20:43 - Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
20:27 - O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
20:20 - Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
20:19 - Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
19:58 - Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
19:43 - ChatGPT introduce verificarea vârstei pentru utilizatori. Ce se schimbă și cum funcționează noul sistem
19:40 - Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
19:22 - Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru