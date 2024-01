Radu Oprea, despre e-factura: Trebuie să evităm birocratizarea digitalizării. Dacă digitalizarea nu înseamnă simplificare pentru antreprenor, pentru cetățean, ratăm cu totul acest concept (VIDEO)

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a vorbit despre , în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

Ministrul a fost întrebat dacă are vreo nemulțumire la adresa ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, din cauza bulvesărării antreprenorilor români, odată cu .

„Personal, nu am fost în situația de a completa facturi, am ieșit din anteprenoriat în 2012, am început în ’90, am ceva ani de experiență în domeniul acesta, însă, stau de vorbă cu reprezentanții mediului de afaceri și una dintre principalele probleme pe care, într-adevăr, o ridică, astăzi, este e-factura și felul birocratic în care am înțeles noi digitalizarea. Nu mi-aș dori, și spun asta colegilor întotdeauna, că trebuie să evităm birocratizarea digitalizării. Dacă digitalizarea nu înseamnă simplificare pentru antreprenor, pentru cetățean ratăm cu totul acest concept”.

„Există responsabilitate, eu sunt convins că lucrează și cei din ANAF, împreună cu specialiștii, inclusiv cu specialiștii din mediul de afaceri, care pot să vină cu idei foarte bune de optimizare. Sper că lucrurile vor fi depășite rapid”.