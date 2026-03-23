Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul

Românii cu credite în lei cu dobândă variabilă primesc o veste bună: începând cu 1 aprilie, ratele lunare ar putea scădea ușor, ca urmare a reducerii indicelui IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Totuși, această relaxare ar putea fi doar temporară, deoarece evoluțiile geopolitice, în special războiul din Iran, riscă să inverseze trendul.

IRCC scade: ce înseamnă pentru ratele românilor

IRCC este indicatorul în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate după 2019. Acesta se actualizează trimestrial și reflectă costul real al banilor din piața interbancară.

Potrivit datelor recente, IRCC va coborî ușor, de la aproximativ 5,97% la circa 5,89%, începând cu 1 aprilie.

Această scădere, deși modestă, se traduce prin:

rate lunare ușor mai mici pentru cei cu credite variabile

o presiune financiară mai redusă asupra bugetelor familiilor

un semnal pozitiv că dobânzile ar putea intra pe un trend descendent

Totuși, impactul nu va fi spectaculos. Diferențele în rate vor fi de ordinul zecilor de lei pentru majoritatea creditelor, nu al sutelor.

Context economic complicat: inflația rămâne ridicată

Chiar dacă IRCC scade, contextul economic general nu este unul stabil. în România rămâne ridicată, în jur de 9,6% la începutul lui 2026, iar dobânda-cheie a BNR este menținută la 6,5%.

Acest lucru înseamnă că:

costurile de finanțare rămân mari

băncile sunt prudente în reducerea dobânzilor

scăderile IRCC pot fi lente și fragile

De altfel, IRCC reflectă evoluții din trecut (trimestrul anterior), ceea ce înseamnă că reacționează cu întârziere la schimbările din economie.

Războiul din Iran, o amenințare majoră

Un element esențial care poate schimba complet evoluția dobânzilor este contextul geopolitic, în special conflictul din Iran.

Acest război are efecte directe asupra economiei globale:

crește prețul petrolului

duce la scumpirea carburantului și transportului

generează presiuni inflaționiste

Deja, efectele sunt vizibile: prețurile la combustibili cresc, iar specialiștii avertizează că motorina ar putea ajunge chiar la 12-15 lei/litru în România.

În plus, instabilitatea din Orientul Mijlociu afectează și alte sectoare economice, inclusiv exporturile și agricultura.

Cum poate influența războiul ratele la credite

Legătura dintre conflictul din Iran și ratele românilor nu este directă, dar este foarte puternică:

Creșterea prețurilor la energie

→ duce la inflație mai mare Inflația ridicată

→ determină să mențină sau să crească dobânzile Dobânzi ridicate

→ IRCC poate crește din nou în trimestrele următoare

Cu alte cuvinte, chiar dacă acum vedem o scădere a ratelor, aceasta poate fi doar temporară.

Ce urmează pentru românii cu credite

Pe termen scurt:

ratele vor scădea ușor din aprilie

impactul va fi modest, dar pozitiv

Pe termen mediu:

evoluția depinde de inflație și de contextul internațional

dacă tensiunile globale continuă, ratele ar putea crește din nou

Pe termen lung: