Recalcularea pensiilor 2024. Care sunt românii care vor primi cei mai mulți bani de la 1 septembrie

O categorie de români vor primi bani mai mulți la pensie de la 1 septembrie, în urma din 2024.

Pensiile nu vor scădea

că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării de la 1 septembrie. În ianuarie 2024, pensiile românilor au fost majorate cu 13,8%, conform

Casa Națională de Pensii spune că unii români vor beneficia de majorări considerabile.

„Suntem în linie dreaptă, știm ce avem de făcut și cum trebuie făcut astfel încât la 1 septembrie pensionarii să-și primească drepturile legitime după o viață de muncă.

(…) Avem o certitudine clară care era stabilită deja prin lege, și anume faptul că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării, majoritatea pensiilor vor avea creșteri, unele chiar substanțiale, aici mă refer la pensiile mici cu un stagiul de cotizare mare”, este mesajul transmis de președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, pe Facebook.

Cum se oferă punctele bonus

Astfel, pensionarii care au peste 25 de ani în muncă vor primi mai mulți bani, de 1 septembrie, pentru că vor beneficia de punctele bonus pentru fiecare an suplimentar.

Stagiul de cotizare este de 15 ani, iar pentru fiecare an în plus lucrat peste 25 de ani vor primi 0,5 puncte. Cei care au lucrat peste 30 de ani vor primi 0,75 de puncte pentru fiecare an, iar cei care au lucrat peste 35 de ani vor primi câte un punct în plus pentru fiecare an.