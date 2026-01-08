B1 Inregistrari!
Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi

Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi

Adrian A
08 ian. 2026, 16:02
Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi
Reformele din instituțiile statului anunțate de Bolojan rămân doar la acest stadiu. De anunț. Nu doar că nu își reduc cheltuielile, ci plănuiesc să dea alte zeci de milioane.

Sediu nou pentru ANCOM

Austeritatea lui Bolojan nu e decât pentru românii de rând. În timp ce oamenii nu mai știu cum să supraviețuiască noilor taxe și impozite, prețurilor care au scumpit xoșul zilnic până când acesta a rămas aproape gol, instituțiile statului, conduse de vechii sinecuriști ai PSD și PNL, se lăfăie în cheltuieli.

Este și cazul ANCOM care trece pe lângă reformele lui Ilie Bolojan și vrea un sediu nou.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, condusă de către fostul lider PSD, Valeriu Zgonea, și doi vicepreședinți – unul de la PNL și unul de la PSD – are în plan să achiziționeze un nou sediu central pentru instituție în acest an.

Pe care este pregătită să dea 117 milioane de lei, iar achiziția ar trebui să fie demarată în luna iulie și să fie finalizată la începutul anului 2027. Potrivit tranzacțiilor recente de pe piața imobiliară din București, verificate de jurnaliștii de la Fanatik.ro, autoritatea își poate achiziționa o clădire de birouri cu o suprafață medie, de circa 10.000 de metri pătrați. Bineînțeles, este căutată o zonă privilegiată a Capitalei.

Mai mult, pe lângă sediul central din Capitală, ANCOM mai are în plan să cumpere un imobil și pentru sediul din județul Prahova. Aici costurile sunt semnificativ mai mici. Clădirea în sine ar trebui să coste circa 1,05 milioane lei.

Transelectrica dă 60 de milioane de lei pe închirierea unui sediu

Iar instituția condusă de PSD-istul Zgonea nu e singura care aruncă zeci de milioane de lei, ignorând reformele premierului Bolojan.

Transelectrica, companie deținută de statul român a alocat în bugetul pe anul acesta suma de 60 de milioane lei pentru „servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri”.

Iar la sediu nou, e nevoie și de mașini noi. Printre alte achiziții pe care cei de la Transelectrica vor să le facă în acest an apare și achiziția de autovehicule noi, „pentru orice tip de teren”. Valoarea achiziției este semnificativă, de peste 15,3 milioane lei.

De asemenea, conducerea companiei vrea să-și doteze și sala de ședințe cu echipamente noi, alocând pentru asta 2,77 milioane lei.

În plus, compania a bugetat 1,5 milioane lei pentru servicii de cazare în unități hoteliere, 2 milioane pentru servicii de organizare de cocktailuri și mese festive și alte 2 milioane pentru închiriere „servicii de organizare evenimente cu închiriere săli conferințe și servicii restaurant pentru manifestările tehnico-știinţifice organizate de  Transelectrica SA”.

