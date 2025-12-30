Victorie importantă la Curtea de Apel pentru Sindicatul salariaților din . Organizația a câștigat procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Acesta a fost reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea, iar informația a fost relatată de jurnaliștii de la Snoop.ro. Decizia instanței apare pe fondul controversatei reorganizări a ANCOM. Aceasta face parte din planul amplu de reformă a instituțiilor-cheie inițiat de premierul Ilie Bolojan.

De ce este reorganizarea ANCOM suspendată în urma deciziei Curții de Apel București

Potrivit surselor Snoop, măsurile vizate includeau aproximativ 90 de concedieri, pentru care fuseseră deja emise preavize. Acestea urmau să intre în vigoare la începutul noului an.

În plus, ar fi urmat și retrogradări în funcție. Curtea de Apel București a schimbat însă situația. Prin decizia pronunțată marți, 30 decembrie, și publicată pe portalul instanțelor, peste 300 de reclamanți, reprezentați de SCA „Piperea și Asociații”, alături de sindicat, au obținut suspendarea executării actelor contestate. Măsura rămâne valabilă până la soluționarea pe fond a cauzei și privește deciziile emise de președintele ANCOM:

Decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM;

Decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025;

Decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026, suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor 678/16.12.2025, 679/16.12.2025, 680/16.12.2025.

Hotărârea Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Câți angajați urma să piardă ANCOM odată cu reorganizarea din 2026

Autoritatea de Reglementare în Comunicații (ANCOM), condusă de Valeriu Zgonea, urma să concedieze 84 de angajați începând cu 1 ianuarie 2026.

Acesta era un pas necesar pentru aplicarea reorganizării prevăzute de Legea 145/2025. Guvernul condus de și-a asumat răspunderea pentru această măsură în Parlament, potrivit datelor transmise la solicitarea HotNews.ro.

Documentul prevede și restructurarea departamentului de consilieri de specialitate. În acest departament se află atât Laura Zgonea, soția președintelui ANCOM, cât și Elena Cristina Ionescu, soția lui Răzvan Ionescu, care conduce interimar SRI de peste doi ani.

Potrivit sursei menționate, ANCOM are în prezent în structură 747 de posturi, incluzând conducerea și personalul din cabinetele demnitarilor. Dintre acestea, 648 sunt ocupate.