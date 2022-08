Reprezentant furnizori de energie: Statul câștigă 43 de milliarde anul acesta din scumpirea energiei, dar încă datorează bani furnizorilor pe luna noiembrie 2021. E o situație destul de critică (VIDEO)

Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a declarat miercuri, pentru B1 TV, că statul român va câștiga anul acesta cel puțin 43 de miliarde de lei de pe urma scumpirilor în energie. Cu toate acestea, furnizorii n-au primit până acum niciun ban drept compensare pentru perioada care începe în aprilie. De altfel, statul mai datorează bani pe vechea Ordonanță, privind intervalul noiembrie 2021 – martie 2022. Așa se face cu furnizorii se găsesc acum într-o situație critică, spune liderul AFEER, peste 20 dintre ei renunțând deja la licență.

Cât câștigă statul din scumpirea energiei

„Bazându-ne pe informațiile publice publicate în rapoartele lunare ale ANRE, am observat că în primul trimestru al acestui an statul ar avea de colectat aproape 11 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde TVA adițional față de anul trecut, din supraimpozitarea producătorilor de energie electrică și gaze undeva la 5,3 miliarde și din dividendele profitului producătorilor de stat – am găsit date doar la patru producători de star – ar veni cam 2,5 miliarde.

Dacă transpunem la un an, ar fi . Cel puțin, pentru că față de trimestrul I, prețurile la energie au crescut, deci automat și veniturile din supraimpozitarea producătorilor va crește”, a explicat Laurenţiu Urluescu, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Reprezentanții furnizorilor s-au opus schemei de compensare în această formulă

„Vizavi de această schemă de ajutor, noi ca asocație a furnizorilor am fost de la început împotriva pentru că ni s-a părut un mecanism complicat, ceea ce s-a și dovedit, și unul foarte greu de implementat și de înțeles. Au fost foarte multe neclarități. Vă aduceți aminte la începutul schemei, în noiembrie – decembrie, au fost emise facturi greșite. Nu au fost greșite facturile, ci dintr-o interpretare a legi care, după câteva luni, reglementatorul a făcut altă interpretare.

Cele cu valori uriașe… Toți furnizorii au recunoscut și au corectat. Și înainte de 90 au fost emise facturi cu valori uriașe, greșeli apar, apar tot timpul. Atunci, fiind un subiect fierbinte, au ieșit la iveală, dar facturi greșite apar tot timpul.

Noi am propus de la început să se reducă din taxele din facturi. Pe vremea aceea în factura unui client final 50% erau taxe și tarife… Noi am cerut de la încpeut să se reducă TVA-ul sau chiar să se anuleze, acciza, că nu prea are sens… La fel pentru consumatrii industriali am propus ca schema de ajutor pentru cogenerare și pentru regenerabile, care acum e plătită de clientul final, să fie pătită de stat. Era o chestie foarte simplă.

Dacă nu era suficient, am propus să fie o sumă fixă egală la toți consumatorii, care să fie introdusă în factură ca să nu existe greutățile care au apărut privind raportări, verificări etc.”, a explicat șeful AFEER.

Furnizorii de energie, într-o „situație destul de critică”

Urluescu a susținut apoi că statul român a rămas în urmă rău de tot cu plata compensării: „Nu numai că din luna aprilie nu s-a plătit nimic, dar pe Ordonanța veche, nr. 118, care se referea la perioada noiembrie 2021 – martie 2022, încă nu au fost plătite toate sumele. Pentru compensarea la clienții industriali sunt încă discuții și raportări, verificări pe noiembnrie anul trecut”.

„Furnizorii au o situație destul de critică, fiind nevoiți să acopere această plată întâziată de către stat”, a continual, el, punctând că peste 20 de furnizori au renunțat deja la licență, deci au renunțat complet la această activitate.

Mai mult, băncile consideră acum sectorul energetic drept unul de risc, așa că se feresc să mai dea credite furnizorilor.