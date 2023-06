Românii cheltuie mai mulți bani pe alcool și ţigări decât pentru îngrijirea sănătății. Care sunt principalele priorități

Statisticile oficiale confirmă o realitate tristă: românii alocă o sumă mai mare de bani pentru și țigări decât pentru îngrijirea sănătății sau pentru educație.

Cum sunt alocați banii în gospodăriile românilor

În 2022, românii au cheltuit în medie aproximativ 90% din veniturile lunare, adică în jur de 5.600 de lei pe gospodărie. Aceasta reprezintă o creștere de 15% față de anul 2021, iar această creștere este în mare parte atribuită inflației. Chiar și într-un an cu creșteri semnificative de prețuri, oamenii au reușit totuși să economisească în medie 850 de lei, scrie .

Prioritizarea cheltuielilor: Un echilibru fragil între nevoi și plăceri

Mâncarea ne costă 1.200 de lei, ajung la 570 de lei. Nu este surprinzător că pe locul trei se află alcoolul și țigările, care ne golesc portofelul cu aproximativ 265 de lei. În schimb, am redus cheltuielile pentru sănătate, am ieșit mai rar în oraș și nu am acordat prea multă atenție educației. Am alocat doar o sumă derizorie de 17 lei pentru cărți sau cursuri.

În plus față de suma totală de 3.450 de lei cheltuită în scopuri de consum, o proporție semnificativă a venitului a fost direcționată către stat sub formă de impozite și contribuții. Suma de 1.800 de lei a fost plătită către autoritățile fiscale.