Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a venit, luni, în fața Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe aproape tot pachetul fiscal 2. Aproape tot, deoarece reforma administrației locale a rămas pe dinafară. Bolojan vrea reformă și concedierea a 17.000 de funcționari, UDMR și mai ales PSD se opun și spun că e nevoie de analize suplimentare. Bolojan chiar ar fi amenințat cu demisia dacă reforma nu e dusă până la capăt. În acest context, președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de marți.
Declarațiile lui Ilie Bolojan:
- Plătim azi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri să le terminăm.
- Tot această clasă politică e chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția alegerilor. Unii au făcut cheltuieli azi fără să se gândească la ziua de mâine. Nu e vreme de vânătoare de vrăjitoare, trebuie să facem curățenie.
- Avem risipă, excepții și sinecuri. Unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult. Asta e România pe care ne-o dorim? Vă rog să susțineți reformele!
- Am spus de la început că avem trei direcții – ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni.
- Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri, aduce respect pentru oameni și dreptate. Un stat mai corect cu românii! Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală, o vom face. Cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție.
- Primul proiect privește reforma pensiilor magistraților. Păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies azi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.
- Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.
- Am văzut protestele magistraților, nu e o lege împotriva lor, ci pentru echitate și încredere în justiție. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept.
- Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista fără un sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii decente. Deși bugetele pentru Sănătate au crescut an de an și au crescut și salariile, s-au făcut investiții, asta nu s-a reflectat îndeajuns în calitatea serviciilor medicale, iar problemele s-au acumulat. Proiectul aduce mai multă ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți și resurse, reduce risipa, face sistemul mai accesibil. Reforma pornește de la principiul reorientării pacienților din zona de spitalizare către medicina de familie și de specialitate. Se pot economisi peste 3 miliarde de lei. Se schimbă și mecanismul de acces la medicamente inovative. A treia direcți e responsabilitatea, performanța și disciplina. Contractele vor fi pe bază de indicatori de performanță, se elimină numirile fără concurs. Se introduc sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii fictive.
- Vom consolida rețeaua publică prin introducerea categoriei „spitale de importanță strategică”.
- Responsabilizăm și spitalele private. Ele vor fi obligate să suporte costurile dacă pacientul e externat nejustificat și internat într-un spital public în mai puțin de 48 de ore pentru aceeași patologie.
- Vă cer sprijinul în susținerea acestor măsuri care vor ajuta la stoparea risipei, venind în același timp și în sprijinul pacienților.
- Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate de la conducerea unor companii publice. Cel puțin jumătate din indicatorii de performanță vor fi financiari, cuantificabili. Am plafonat diurnele, sporurile, mașinile de serviciu. Consiliile de administrație vor fi mai mici cu o treime. Pentru companiile cu peste 50 de angajați, selecția se va face prin firme de recrutare. Un funcționar va putea face parte dintr-un singur consiliu de administrație
- Un management eficient va face economii semnificative, va da servicii mai bune, iar banii astfel economisiți îi vom putea aloca acolo unde sunt nevoile mai mari
- Guvernul își mai angajează răspunderea pe reforma a trei dintre cele mai importante autorități de reglementare din țară – Autoritatea de Supraveghere Financiară (AFP), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. Se vor elimina suprapunerile de atribuții, reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii. Limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile. Legea mai prevede obligația ca organigramele și nivelurile de salarizare să fie publicate pe site-urile instituțiilor.
- Deficitul bugetar mare e și rezultatul dezordinii din finanțe. Acesta a lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite. Măsurile vor scoate la vedere firmele-fantomă. E scandalos să existe zeci de firme cu sediu social în același apartament, folosite ca paravan pentru artificii financiare. Introducem măsuri de disciplină financiară și prevenire a abuzurilor.
- Impozitul pe proprietate va crește, autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții fără a apela la bugetul de stat Pentru a continua investițiile din PNRR și „Anghel Saligny”, e nevoie de încasări suplimentare în bugetele locale.
- Introducem noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF și ai Vămii. Cele câteva miliarde încasate în plus la buget vor putea merge spre servicii publice mai bune sau proiecte.
- Aceste măsuri ne vor ajuta să punem ordine în finanțe, să avem reguli mai corecte și echitabile.