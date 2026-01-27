Autoritățile din domeniul asistenței sociale raportează o creștere consistentă a sprijinului financiar acordat populației în 2025, atât ca volum al plăților, cât și ca număr de beneficiari. Datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) indică o extindere a programelor sociale și o adaptare la presiunile economice resimțite de categoriile vulnerabile.

Ce arată datele despre evoluția plăților sociale în 2025

În anul 2025, a alocat 37,58 miliarde de lei pentru beneficii sociale, sprijinind lunar aproximativ 7,1 milioane de persoane. Comparativ, în 2024, plățile totale au fost de 36,79 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor s-a situat la circa 6,4 milioane.

ANPIS subliniază că această evoluție reflectă îmbunătățirea mecanismelor administrative și o reacție mai rapidă la nevoile sociale identificate în teritoriu. „Comparativ cu anul 2024, datele aferente anului 2025 indică o creştere atât a volumului plăţilor, cât şi a numărului de beneficiari, reflectând consolidarea mecanismelor de implementare şi adaptarea continuă a ANPIS la nevoile identificate în sistemul de asistenţă socială”.

Cum au fost sprijiniți copiii și părinții

Copiii și familiile au rămas principalii destinatari ai fondurilor publice, alocațiile pentru copii concentrând cea mai mare parte a sumelor distribuite. Peste 14 miliarde de lei au fost plătite lunar către mai mult de 3,5 milioane de beneficiari, relatează Capital.

Indemnizația pentru creșterea copilului a susținut lunar peste 150.000 de părinți, majoritatea fiind mame, însă instituția remarcă și creșterea implicării taților. „Această distribuţie reflectă atât rolul tradiţional al mamelor, cât şi implicarea tot mai activă a tatălui în creşterea copilului”.

Sprijinul financiar a fost extins și către persoanele aflate în proces de reintegrare pe piața muncii, prin stimulentul de inserție, de care au beneficiat lunar peste 77.000 de persoane. În paralel, persoanele cu dizabilități au continuat să reprezinte o categorie prioritară, peste 930.000 fiind incluse în programe dedicate.

„Aceste măsuri au contribuit la reducerea inegalităţilor şi la creşterea accesului la servicii şi medicale, oferind asistenţă constantă persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de vârstă”, transmite ANPIS.

Cum a fost combătută sărăcia energetică și socială

Venitul Minim de Incluziune a ajuns la peste 312.000 de beneficiari lunar, cu plăți totale de aproximativ 414 milioane de lei, fiind completat de măsuri de consiliere și monitorizare. „Acordarea venitului minim de incluziune a fost însoţit de consiliere şi monitorizare, contribuind astfel la creşterea impactului social al intervenţiei, dincolo de componenta financiară”.

În 2025 a fost introdus și un sprijin suplimentar pentru plata electrice, destinat unui număr de peste 656.000 de persoane, cu plăți totale de 197 milioane de lei.

Instituția a continuat să acorde alocații pentru hrană persoanelor cu HIV/SIDA și TBC, alocații de plasament și ajutoare pentru încălzirea locuinței. „În anul 2025, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a efectuat plăţi totale în valoare de 37,58 miliarde lei pentru toate categoriile de beneficii de asistenţă socială, sprijinind aproximativ 7,1 milioane de beneficiari lunar”.