CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită

27 ian. 2026, 18:19
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în perioada 26-29 ianuarie a.c., o misiune economică în Regatul Arabiei Saudite, având ca moment central Forumul de Afaceri bilateral, desfășurat la sediul Federației Camerelor de Comerț Saudite din Ryadh.

Delegația română, condusă de președintele CCIR, dl Mihai Daraban, reunește 12 companii din domenii strategice precum agricultură, apicultură, consultanță, servicii juridice, IT, export produse din lemn, aviație și arhitectură, reprezentând astfel diversitatea și competitivitatea sectorului privat românesc.

Înaintea deschiderii oficiale a Forumului de Afaceri România–Regatul Arabiei Saudite, președintele Mihai Daraban a avut întâlniri bilaterale cu reprezentanți de vârf ai mediului de afaceri saudit, printre care Dr. Mohammed S. Mutabagani, președintele Consiliului de Afaceri Arabia Saudită – România, și Emad Sadad Al Fakhri, prim-vicepreședinte al Federației Camerelor de Comerț Saudite. Discuțiile s-au concentrat pe intensificarea dialogului instituțional și identificarea de oportunități concrete de cooperare bilaterală, având în vedere potențialul economic complementar al celor două piețe.

„Demersul CCIR de a organiza acest forum de afaceri reprezintă continuarea eforturilor noastre susținute de consolidare a relațiilor bilaterale și de promovare a comunității de business românești, prin medierea dialogului între companiile românești, decidenți ai guvernului saudit și companii reprezentative din sectoare de activitate cu potențial de creștere ridicat. Acest forum pune bazele unor cooperări viitoare menite să promoveze competitivitatea companiilor românești pe piețele din Orientul Mijlociu și să stârnească interesul investitorilor saudiți către proiecte sustenabile de anvergură. Companiile românești au experiența și capacitatea de a deveni parteneri valoroși pentru economia saudită în procesul său de modernizare și diversificare”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

