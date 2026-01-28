B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul

Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 11:23
Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Companie lăsată cu buzele umflate de un lucrător
  2. Angajatul a dispărut cu banii
  3. Ce a hotărât instanța în cazul acestui lucrător

Un lucrător a primit o sumă uriașă, sub formă de salariu, de la firma angajatoare. Compania și-a cerut banii înapoi, reclamând o eroare, însă lucrătorul a dispărut.

Companie lăsată cu buzele umflate de un lucrător

O companie a plătit unui muncitor o sumă de 330 de ori mai mare decât salariul pe care acesta fusese angajat. Povestea s-a petrecut în Santiago, Chile, iar protagonist a fost un lucrător de la Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL). Acesta este un grup de afaceri specializat în producția și comercializarea alimentelor procesate în America Latină.

În mai 2022, angajatul, care aștepta 500.000 de pesos (aproximativ 522 de euro), a descoperit în cont, 165.398.851 de pesos chilieni (aproximativ 172.000 de euro). Angajatorul a sesizat eroarea și i-a cerut să returneze banii. Inițial, a acceptat, dar după trei zile s-a răzgândit și a păstrat banii. Mai mult, și-a depus demisia.

„La început, norocosul a informat compania despre ce s-a întâmplat și chiar a promis că va merge la bancă pentru a aranja personal rambursarea și a returna suma în exces. Dar probabil s-a răzgândit și a dispărut”, a relatat publicația Diario Financiero.

Angajatul a dispărut cu banii

Potrivit relatării, după ce și-a informat angajatorii că va returna suma încasată, lucrătorul nu a mai răspuns la telefon. A fost de negăsit. După trei zile, el a transmis, printr-un avocat, demisia, păstrând banii sub formă de compensație.

Firma a ripostat cu o plângere penală pentru furt. Angajatorii au susținut că că salariatul nu avea dreptul la această sumă pe care a primit-o. Drept urmare, ar fi trebuit să o returneze. Ancheta și, mai apoi, procesul s-a întins pe parcursul a trei ani. Avocații apărării au replicat, la acuzații, arătând că nu a avut loc nici un furt deoarece depunerea a fost efectuată în întregime din greșeală. Lucrătorul nu a intervenit și nu a manipulat sistemul de plăți.

„Nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau vreo manevră anterioară”, au argumentat aceștia.

Totodată, au subliniat că depunerea sumei în cont a fost responsabilitatea exclusivă a companiei. Angajatul nu a făcut decât să primească transferul în contul său.

Ce a hotărât instanța în cazul acestui lucrător

În septembrie 2025, Tribunalul din Santiago a decis în favoarea angajatului. Judecătorii au concluzionat că nu se poate vorbi despre un furt, ci mai degrabă de „însușire neautorizată”. Este vorba despre o faptă care nu se pedepsește penal conform legislației chiliene. Judecătorii au motivat că plata a rezultat exclusiv dintr-o eroare a companiei și că nu a existat nici o intenție demonstrabilă că lucrătorul a încercat să-și însușească banii ilegal.

Acuzațiile au fost retrase, iar instanța i-a permis acuzatului să păstreze câștigul neașteptat. Cu toate acestea, cazul s-ar putea să continue. CIAL a transmis că nu va renunța la cei aproape 200.000 de dolari. Firma ar putea iniția o procedură de recuperare pe cale civilă.

„CIAL va lua toate măsurile legale disponibile conform regulamentului, depunând un recurs în anulare, astfel încât hotărârea să poată fi revizuită”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Diario Financiero.

Tags:
Citește și...
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
Economic
Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Economic
CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
Economic
Plățile sociale au crescut în 2025 și au ajuns la aproape 38 de miliarde de lei. Cum s-a extins sprijinul pentru milioane de români
România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice
Economic
România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice
Experiențe unice în Turcia: Vacanța care îți va schimba perspectiva asupra călătoriilor
Economic
Experiențe unice în Turcia: Vacanța care îți va schimba perspectiva asupra călătoriilor
Boilerele: soluții pentru apă caldă menajeră, de la simplu la eficient
Economic
Boilerele: soluții pentru apă caldă menajeră, de la simplu la eficient
Achiziția corturilor de depozitare marfă, impusă de presiunile logistice. Cum se reflectă se reflectă raportul cost vs. investiție?
Economic
Achiziția corturilor de depozitare marfă, impusă de presiunile logistice. Cum se reflectă se reflectă raportul cost vs. investiție?
Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)
Economic
Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)
Ajutor de 100 de lei pentru gazele naturale pentru consumatorii vulnerabili. Cum va funcționa mecanismul și ce perioadă acoperă
Economic
Ajutor de 100 de lei pentru gazele naturale pentru consumatorii vulnerabili. Cum va funcționa mecanismul și ce perioadă acoperă
Bani de la stat pentru românii aflați în dificultate! Cine sunt beneficiarii ajutoarelor de urgență în 2026
Economic
Bani de la stat pentru românii aflați în dificultate! Cine sunt beneficiarii ajutoarelor de urgență în 2026
Ultima oră
11:06 - Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari” (VIDEO)
10:49 - (VIDEO) Percheziții la doctorul Cristian Andrei. Poliția l-a dus la audieri. Focuri de armă la casa doctorului
10:43 - Statul introduce reguli stricte pentru resorturile turistice. Cum va fi aplicată noua clasificare în România
10:39 - Cum împiedici aburirea geamurilor iarna? Iată un truc simplu
10:39 - Descoperire astronomică interesantă. Planetă cu potențial de colonizare, situată la 150 de ani-lumină de Pământ
10:36 - Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
10:28 - Alertă în Câmpina. O bandă de circulație s-a prăbușit. Traficul, închis complet: „Este destul de gravă situația”
10:06 - Evaziune fiscală la o firmă de protecție și pază. Prejudiciu de 3,1 milioane de euro. Patronul a fost arestat
09:59 - Cum au fost păcăliți zeci de șoferi români cu polițe RCA false: „Mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea”
09:57 - Franța interzice platformele americane în administrația publică. Cum încearcă Parisul să-și protejeze suveranitatea digitală