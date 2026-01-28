Un lucrător a primit o sumă uriașă, sub formă de salariu, de la . Compania și-a cerut banii înapoi, reclamând o eroare, însă lucrătorul a dispărut.

Companie lăsată cu buzele umflate de un lucrător

O companie a plătit unui muncitor o sumă de 330 de ori mai mare decât salariul pe care acesta fusese angajat. Povestea s-a petrecut în Santiago, Chile, iar protagonist a fost un lucrător de la Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL). Acesta este un procesate în America Latină.

În mai 2022, angajatul, care aștepta 500.000 de pesos (aproximativ 522 de euro), a descoperit în cont, 165.398.851 de pesos chilieni (aproximativ 172.000 de euro). Angajatorul a sesizat eroarea și i-a cerut să returneze banii. Inițial, a acceptat, dar după trei zile s-a răzgândit și a păstrat banii. Mai mult, și-a depus demisia.

„La început, norocosul a informat compania despre ce s-a întâmplat și chiar a promis că va merge la bancă pentru a aranja personal rambursarea și a returna suma în exces. Dar probabil s-a răzgândit și a dispărut”, a relatat publicația .

Angajatul a dispărut cu banii

Potrivit relatării, după ce și-a informat angajatorii că va returna suma încasată, lucrătorul nu a mai răspuns la telefon. A fost de negăsit. După trei zile, el a transmis, printr-un avocat, demisia, păstrând banii sub formă de compensație.

Firma a ripostat cu o plângere penală pentru furt. Angajatorii au susținut că că salariatul nu avea dreptul la această sumă pe care a primit-o. Drept urmare, ar fi trebuit să o returneze. Ancheta și, mai apoi, procesul s-a întins pe parcursul a trei ani. Avocații apărării au replicat, la acuzații, arătând că nu a avut loc nici un furt deoarece depunerea a fost efectuată în întregime din greșeală. Lucrătorul nu a intervenit și nu a manipulat sistemul de plăți.

„Nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau vreo manevră anterioară”, au argumentat aceștia.

Totodată, au subliniat că depunerea sumei în cont a fost responsabilitatea exclusivă a companiei. Angajatul nu a făcut decât să primească transferul în contul său.

Ce a hotărât instanța în cazul acestui lucrător

În septembrie 2025, a decis în favoarea angajatului. Judecătorii au concluzionat că nu se poate vorbi despre un furt, ci mai degrabă de „însușire neautorizată”. Este vorba despre o faptă care nu se pedepsește penal conform legislației chiliene. Judecătorii au motivat că plata a rezultat exclusiv dintr-o eroare a companiei și că nu a existat nici o intenție demonstrabilă că lucrătorul a încercat să-și însușească banii ilegal.

Acuzațiile au fost retrase, iar instanța i-a permis acuzatului să păstreze câștigul neașteptat. Cu toate acestea, cazul s-ar putea să continue. CIAL a transmis că nu va renunța la cei aproape 200.000 de dolari. Firma ar putea iniția o procedură de recuperare pe cale civilă.

„CIAL va lua toate măsurile legale disponibile conform regulamentului, depunând un recurs în anulare, astfel încât hotărârea să poată fi revizuită”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Diario Financiero.