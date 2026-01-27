Banii acumulați de români în Pilonul II de pensii revin în atenția publică, după o propunere lansată de consilierul economic prezidențial Radu Burnete. Ideea vizează o posibilă modificare de abordare în privința modului în care sunt investiți acești bani, fără a schimba caracterul voluntar al deciziilor.

Ce presupune propunerea privind investițiile din Pilonul II

propune ca o parte limitată din sumele administrate de fondurile de pensii private obligatorii să poată fi direcționată către companii românești. Potrivit acestuia, procentul avut în vedere nu ar trebui să depășească 3% din totalul activelor, fiind vorba despre o ajustare prudentă.

„E o idee care se discută de foarte multă vreme, nu e nimic ieșit din comun”, a explicat consilierul prezidențial, subliniind că alte state din regiune aplică deja mecanisme similare. În acest context, fondurile ar putea investi nu doar în titluri de stat, ci și în acțiuni sau obligațiuni ale firmelor românești.

Cum ar putea fi folosiți banii și ce efecte sunt avute în vedere

Potrivit explicațiilor oferite, aceste investiții ar avea rolul de a sprijini companiile locale în procesul de dezvoltare și extindere. „Tipul ăsta de investiții nu ar face decât să ajute aceste companii să facă la rândul investiții”, a precizat Radu Burnete, potrivit Ziare.com.

Consilierul a insistat asupra ideii de diversificare, arătând că nu este vorba despre asumarea unor riscuri majore. „E vorba doar de o diversificare de portofoliu pentru aceste fonduri de pensii”, a mai spus acesta, indicând că există opțiuni atât pentru firme listate, cât și pentru companii aflate în expansiune.

Ce opțiuni au fondurile de pensii pentru investiții în companii românești

Radu Burnete a explicat că investițiile în companii românești nu au fost realizate până acum dintr-o strategie deliberată de protejare a economiilor românilor. „Nu am făcut asta până acum pentru că am vrut să fim prudenți”, a declarat consilierul, subliniind că protecția banilor participanților rămâne prioritară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară are un rol esențial în acest proces, pentru a evita expunerea excesivă la instrumente riscante, iar procentul propus de maxim 3% reflectă această abordare precaută. „Tocmai de aceea vorbim de 3%”, a punctat Burnete, menționând că astfel de practici sunt deja folosite în alte state din regiune și aduc beneficii atât fondurilor, cât și companiilor.

Un alt element central este caracterul opțional al acestor , legislația urmând doar să permită fondurilor să le realizeze dacă doresc. „Fondurile de pensii nu vor fi obligate în niciun caz”, a precizat consilierul, adăugând că deciziile finale vor fi luate exclusiv de administratorii fondurilor. În același context, Burnete a amintit ideea unui fond suveran pentru România, subliniind însă că „e cale lungă până acolo”.