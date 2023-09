Schimbări majore începând cu 1 iunie 2023: scutiri de impozit, salarii mărite, vouchere cadou, veşti bune pentru şoferi şi bolnavi

Începând cu 1 iunie 2023, vor avea loc mai multe schimbări în peisajul financiar al României. Angajații administrației publice, personalul TESA din Educație și personalul MAI vor avea cu toții majorări de salariu. În plus, mai mulți români vor fi scutiți de plata impozitului pe salariu. Între timp, taxa de trecere a podului Fetești va fi suspendată temporar, dar taxele de parcare în Mamaia vor fi majorate.

Începând cu 1 iunie, cetățenii români diagnosticați cu cancer vor putea fi supuși scanărilor PET-CT fără a necesita aprobarea CNAS, în timp ce unele persoane vor primi și vouchere de 300 de lei cu ocazia sărbătoririi Zilei Copilului.

Taxa de pod de la Fetești, suspendată din 1 iunie 2023

De la 1 iunie 2023, taxa podului Fetești va înceta să mai fie percepută pentru toate tipurile de vehicule, conform ordinului publicat în Monitorul Oficial care suspendă aplicarea taxelor pentru utilizarea podurilor Dunării dintre Fetești și Cernavodă.

„Este oficial, de la 1 iunie întră în vigoare suspendarea taxelor de pod peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă”, a anunțat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și prim-vicepreședinte PNL Ilfov.

„Această derogare intră în vigoare de la 01 iunie, ora 00:00 și va fi valabilă până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Podului peste brațul Borcea, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii august.

Am fost astăzi pe șantierul Podului peste brațul Borcea A2 împreună cu responsabilii din partea CNAIR, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare și consolidare pe calea 2 aferentă podului, dar și pentru a sprijini și presa, în același timp, antreprenorul, astfel încât să putem ridica restricțiile de trafic din zonă, cât mai repede.

Acest pod face parte din cele 4 construite în urmă cu aproximativ 40 ani peste Dunăre, fiind toate reabilitate în ultimii 3 ani, mai puțin acest ultim sector aferent Podului Borcea, cel mai dificil, aici fiind cea mai degradată porțiune”, a mai transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, potrivit .

Se scumpesc locurile de parcare, de la 1 iunie 2023, în Mamaia

De la începutul sezonului estival, care este 1 iunie 2023, locurile de parcare din stațiunea Mamaia . Taxa de parcare va începe de la un leu pe oră. Stațiunea Mamaia este în prezent inclusă în Parcarea Zona 2. Cu toate acestea, de la 1 iunie 2023, numeroase locații vor fi rezonificate în Zona 0. Stațiunea se află sub Zona 2 de taxare a municipiului Constanța, iar orarul de taxare aplicabil este de luni până vineri. , de la 08:00-20:00.

Astfel, tariful în Zona 2 este un leu/oră, 10 lei pe zi, iar pentru șapte zile cei ce vizitează stațiunea Mamaia va scoate din buzunar 50 de lei.

Tarif o oră – 1 leu

Tarif o zi – 10 lei

Tarif 7 zile – 50 lei

Tarif 30 de zile – 150 lei

Tarif anual – 199 de lei

În staţiunea Mamaia, vor fi patru locații încadrate ca și Zona 0 de taxare în perioada 1 iunie până la 31 august 2023.

Acestea sunt:

Parcarea Supraetajată Albatros

Parcarea Promenada 2 (tronson între cuprins între Castel şi Hotel Iaki)

Parcarea Zona Pasarela Rex

Parcările situate în Zona Nord Summerland

Program taxare L-D 00:00- 24:00:

Tariful în Zona 0 este de 4 lei / oră

Tarif 1 zi – 30 lei

Tarif 7 zile – 100 lei

Cresc salariile din administraţie publică de la 1 iunie 2023

Începând cu 1 iunie 2023, o varietate de muncitori români vor vedea o creștere a salariilor. Concret, aceasta se referă la bugetari care sunt enumerați în Anexa VIII a Legii salarizării unitare, care se referă la categoria „Administrație”. Drept urmare, salariile fundamentale ale persoanelor fizice care ocupă funcții publice vor fi stabilite pe baza salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022. Monitorul Oficial a publicat vineri o ordonanță prin care anunță această modificare.

Potrivit ministrului Muncii, Marius Budăi, de Guvern a fost adoptată Ordonanța de Urgență, care urmărește egalizarea salariilor pentru funcțiile comune din administrație cu nivelurile conturate în grila 2022. Începând cu 1 iunie, salariile angajaților din administrația publică vor fi majorate la nivelul prevăzut de legea salarizării unitare în sectorul public.

„Avem bune intenții în ceea ce privește solicitările angajaților din Educație, dar și din alte domenii de activitate! Dovadă stă faptul că, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Guvernul a adoptat astăzi Ordonanța de Urgență prin care salariile pentru funcțiile comune din administrație, prevăzute în Anexa VIII a Legii Salarizării 153/2017, se aduc la nivelul prevăzut în grila aferentă anului 2022″, a declarat Marius Budăi.

Începând cu 1 iunie 2023, un anumit grup de angajați români vor primi o creștere a salariilor cu 10%. În plus, personalul nedidactic din sectorul Educație, precum pompierii, servitoarele și paznicii, va primi și o creștere salarială de aproximativ 10%, rezultând o creștere netă de 150 de lei.

„Având în vedere constrângerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat într-o primă fază pentru stabilirea salariilor de bază prevăzute de lege la nivelul anului 2022 pentru personalul încadrat conform Anexei nr. VIII la Legea-cadru, deoarece categoriile de personal prevăzute în această anexă se regăsesc în toate domeniile de activitate bugetară, de exemplu TESA din sănătate și personalul nedidactic din învățământ.

Prin urmare, de prevederile acestei ordonanțe de urgență a Guvernului beneficiază și celelalte domenii de activitate bugetară, având în vedere că personalul încadrat pe funcții comune, cât și pe cele din alte unități de subordonare centrală și locală, au salarizarea reglementată în această anexă”, arată reprezentanţii Ministerului Muncii.

Cresc salariile și sporurile în MAI, tot din 1 iunie 2023

Salariile cresc, începând din 1 iunie, şi pentru angajații care lucrează în Ministerul Afacerilor Interne.

„La inițiativa ministrului afacerilor interne, Lucian Nicolae Bode, a avut loc pe 30 mai 2023, la sediul MAI, o întâlnire de lucru între conducerea ministerului și reprezentanți ai sindicatelor din cadrul structurilor MAI. Discuțiile au fost purtate pe două paliere, respectiv componenta salarială și cea referitoare la modificarea legii pensiilor militare. Cu privire la componenta salarială s-a convenit ca, începând cu data de 1 iunie 2023, pentru soldele și salariile de funcție să fie aplicat nivelul acestora astfel cum este prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2022.

Acest lucru înseamnă că soldele și salariile de funcție vor fi majorate la nivelul acestora prevăzut de lege pentru anul 2022, începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie, care se plătesc în luna iulie 2023. Referitor la indemnizații/sporuri și salariale ale personalului militar și polițiștilor din cadrul MAI, s-a convenit ca acordarea acestora în integralitate, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, să fie avută în vedere la prima rectificare bugetară din acest an”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Românii care nu vor mai plăti impozit pe salariu de la 1 iunie 2023

Numărul muncitorilor români care vor primi cunoscuta scutire de taxe pentru impozitele pe salarii este în creștere. De acum, cei din sectorul IT sunt scutiți de plata impozitelor pe salarii conform legilor în vigoare. Intenția guvernului în spatele implementării acestei scutiri de taxe a fost de a stimula creșterea industriei tehnologice, precum și de a crește oportunitățile de angajare în cadrul acesteia. Acest lucru a fost deosebit de important, deoarece companiile întâmpinau dificultăți în a găsi potențiali lucrători.

Începând cu 1 iunie, această facilitate va fi extinsă pentru a include categorii suplimentare de angajați. Extinderea se referă la angajații IT care lucrează la instituțiile publice locale, așa cum se precizează în textul unui nou ordin lansat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Cea mai recentă dezvoltare implică scutiri de taxe care vor fi acum aplicabile profesioniștilor IT angajați la instituțiile publice locale. Anterior, scutirea de taxe era valabilă doar pentru profesioniștii IT care lucrau pentru stat și se aplica doar angajaților din instituțiile publice centrale. Cu toate acestea, noile reglementări extind acum această facilitate și la profesioniștii IT care lucrează la instituțiile publice locale, începând cu ianuarie 2023.

„Instituții publice locale” este o denumire generică ce include, conform legislației, comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității. În plus, o altă noutate este că facilitatea scutirii de impozit se poate aplica și salariaților delegați”. Cu alte cuvinte, și IT-iștii de la stat se vor bucura de aceleași privilegii fiscale, precum colegii lor ce-și desfășoară activitatea profesională în sectorul privat.

Românii bolnavi de cancer pot face PET-CT fără aprobarea comisiei CNAS, începând cu 1 iunie 2023

Românii bolnavi de cancer vor putea face PET-CT fără aprobarea comisiei de experţi din cadrul CNAS, începând cu data 1 iunie 2023.

„Începând cu data de 1 iunie 2023 se facilitează accesul pacienților oncologici care îndeplinesc criteriile de eligibilitate la investigaţiile PET – CT, prin eliminarea necesității aprobării comisiei de experţi de la nivelul CNAS pentru efectuarea acestei investigații.

Tot de la aceeași dată se implementează un nou program de sănătate, Programul naţional de endometrioză, care va asigura accesul pacientelor cu endometrioză profundă cu afectare intestinală la intervenţii chirurgicale minim invazive, precum și Subprogramul naţional de tratament al bolnavilor cu tulburare depresivă majoră în cadrul Programului naţional de sănătate mintală, având ca obiectiv optimizarea accesului pacienţilor cu afecțiunea respectivă la tratament medicamentos.

Aceste noutăți au fost aprobate în cadrul şedinţei executivului și sunt prevăzute într-o Hotărâre de Guvern care modifică şi completează actul normativ similar privind programele naționale de sănătate. Aceeași hotărâre mai prevede că începând cu data de 1 iulie 2023 se introduc noi reglementări privind prescrierea medicamentelor biosimilare, atât la inițierea tratamentului, cât și la continuarea acestuia, precum şi obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice”, se arată într-un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Vouchere de 300 de lei pentru Ziua copilului, de 1 iunie 2023

Angajatorii din România au acum posibilitatea de a oferi angajaților lor noi tichete cadou, care includ tichete pentru Ziua Copilului de 1 iunie. Aceste tichete sunt considerate venituri neimpozabile, atâta timp cât valoarea tichetelor pentru fiecare copil nu depășește 300 de lei per angajat.

Potrivit Codului fiscal, „cadourile oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie prevăzute în contractul de muncă în sumă de 300 lei/persoana nu sunt impozabile și taxabile cu impozit pe venit și contribuții sociale”.

Așadar, pentru ca veniturile acestea că nu fie impozabile și să nu se calculeze contribuții sociale, cadourile vor fi oferite numai angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Mai trebuie reținut faptul că aceste vouchere pentru copii trebuie menționate în contractul de muncă ori în regulamentul intern.