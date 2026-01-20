B1 Inregistrari!
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene

Adrian A
20 ian. 2026, 16:36
Sursă foto: ndtv
Cuprins
  1. Ajunge Ryanair pe mâinile lui Musk
  2. De la ce a pornit scandalul între Musk și managerul companiei

Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair. Asta după ce s-a certat cu directorul general al companiei și a cerut patronilor să îl dea afară.

Ajunge Ryanair pe mâinile lui Musk

Elon Musk, cu o avere estimată de Bloomberg la 681 de miliarde de dolari, a lansat un sondaj în care i-a întrebat pe cei 232,5 milioane de urmăritori ai săi dacă ar trebui să „cumpere Ryanair”.

Până acum, sondajul a primit aproape 900.000 de răspunsuri, iar majoritatea celor care au răspuns l-au încurajat să cumpere compania aeriană și să îl înlocuiască pe directorul general al Ryanair, Michael O’Leary.

Înainte de a lansa sondajul, răspunzând la o postare publicată de Ryanair pe contul companiei pe X, Musk a întrebat: „Cât ar costa să te cumpăr?”, adăugând apoi ironic că vrea să pună din nou pe cineva numit Ryan la conducerea Ryanair.

De la ce a pornit scandalul între Musk și managerul companiei

Scandalul dintre Elon Musk și Michael O’Leary a început săptămâna trecută, după ce șeful Ryanair a declarat într-un interviu că nu este interesat ce are de spus miliardarul despre instalarea de Wi-Fi la bordul avioanelor companiei sale aeriene low-cost.

Concret, O’Leary a respins ideea de a echipa oricare dintre cele peste 600 de avioane ale Ryanair cu Wi-Fi prin intermediul serviciului de internet prin satelit SpaceX operat de compania lui Musk.

Șeful companiei aeriene a invocat în acest sens impactul costurilor suplimentare de combustibil cauzate de antena necesară și a estimat că serviciul ar costa companiile aeriene până la 250 de milioane de dolari pe an.

Musk a răspuns pe platforma sa de socializare X, afirmând că O’Leary este „dezinformat” și susținând că Ryanair nu știe cum să măsoare impactul echipamentelor Starlink asupra consumului de combustibil.

Într-un interviu acordat o zi mai târziu la un post de radio irlandez, O’Leary a spus că Musk nu știe „absolut nimic” despre aviație, numindu-l pe miliardarul american un „idiot” și descriind X ca fiind o „hazna”.

Așa cum era de așteptat, Musk a ripostat imediat.

„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a scris Musk pe X.

