Anul 2026 a început cu o scădere accentuată a consumului intern. Potrivit IMM România, nivelul consumului a scăzut cu peste 25% în ianuarie față de decembrie 2025. Datele INS confirmă tendința, indicând o diminuare a cererii în toate segmentele comerțului cu amănuntul.

Ce se întâmplă cu consumul intern la începutul lui 2026

Consumul intern a înregistrat o scădere puternică încă din prima lună a anului. Potrivit datelor publicate de , volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 25,3% mai mic în ianuarie 2026 față de decembrie 2025.

Reprezentanții IMM România atrag atenția că această evoluție indică o diminuare semnificativă a consumului. Acesta a fost, în ultimii ani, unul dintre principalii piloni care au susținut creșterea economică.

Care sunt domeniile cele mai lovite de scăderea consumului

Declinul consumului intern s-a resimțit în toate segmentele importante ale comerțului cu amănuntul. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în cazul produselor nealimentare, unde vânzările au coborât cu 27,7%. Nici sectorul carburanților nu a fost ocolit de această tendință, vânzările de pentru autovehicule în magazine specializate reducându-se cu 26,6%.

În același timp, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 21,5%. Acest lucru arată că diminuarea consumului afectează inclusiv cheltuielile de bază ale populației.

Cum afectează scăderea consumului economia reală a României

Reducerea semnificativă a consumului ridică semne de întrebare cu privire la evoluția economiei în perioada următoare. atrag atenția că nivelul consumului este un indicator esențial pentru dinamica economică, deoarece reflectă direct puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor.

„Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei. O scădere de asemenea amplitudine arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, ceea ce poate avea efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri”, a transmis președintele .

Care sunt produsele și serviciile care s-au scumpit cel mai mult în ianuarie 2026

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că scumpirile au fost resimțite diferit în funcție de categorie. Cu toate acestea, creșterile de preț au afectat atât produsele de bază, cât și serviciile. În decurs de un an, alimentele s-au scumpit cu 7,86%, în timp ce mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 9,99%. Cea mai mare majorare anuală s-a observat însă în sectorul serviciilor, unde prețurile au urcat cu 11,59%.

Printre alimente, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la cafea și cacao. Prețurile acestor produse au crescut cu peste 25% față de ianuarie 2025. În categoria produselor nealimentare, cea mai mare majorare a fost la . Potrivit datelor INS, prețul acesteia a crescut cu aproximativ 59% într-un singur an. În sectorul serviciilor, transportul feroviar s-a scumpit cu aproximativ 24% în ultimele 12 luni.

Statisticile arată că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 7,7%. Totuși, Banca Națională a României estimează o temperare a inflației până la finalul anului. Potrivit prognozei prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu, rata inflației ar putea coborî la aproximativ 3,7% până la sfârșitul lui 2026.