Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii

Ana Beatrice
04 mart. 2026, 08:54
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De când ar trebui să înceapă educația pentru prevenirea sarcinilor la minore
  2. Cum a ajuns România în fruntea clasamentului european al mamelor adolescente

Numărul mamelor minore din România crește de la an la an, iar datele oficiale arată o situație tot mai îngrijorătoare. Statisticile scot la iveală o realitate dură, care nu mai poate fi ignorată. Aproape una din zece nașteri din țară provine de la adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

Tabloul devine și mai grav când sunt analizate cazurile fetelor foarte tinere. Există zeci de fete care nu au împlinit încă 15 ani și care au devenit deja mame. Unele dintre ele au trecut prin această experiență de două sau chiar de trei ori.

Aceste cifre ridică întrebări serioase despre educație, prevenție și sprijinul oferit copiilor și familiilor vulnerabile.

De când ar trebui să înceapă educația pentru prevenirea sarcinilor la minore

Tot mai mulți specialiști atrag atenția că prevenția ar trebui să înceapă mult mai devreme. În opinia lor, primele noțiuni despre sănătate, responsabilitate și relații ar putea fi introduse încă din grădiniță, într-o formă adaptată vârstei copiilor.

Realitatea din România este însă diferită. În prezent, aceste cursuri se desfășoară abia din clasa a VIII-a. Mai mult decât atât, elevii pot participa doar dacă părinții își exprimă acordul în scris, notează observatornews.ro.

Datele arată și unde fenomenul este cel mai vizibil. Cele mai multe fete de 15 ani care au devenit mame pentru prima dată provin din județele Mureș, Bacău și Bihor. În ceea ce privește adolescentele sub 19 ani care au născut, cele mai multe cazuri se înregistrează în Mureș, Brașov și Dolj. Aceste statistici arată cât de urgentă este nevoia de educație și prevenție.

Cum a ajuns România în fruntea clasamentului european al mamelor adolescente

Datele arată o realitate îngrijorătoare! În România, rata natalității în rândul adolescentelor este de opt ori mai mare decât media europeană. Statisticile scot la iveală situații care ridică numeroase semne de întrebare. De exemplu, 23 de fete în vârstă de 15 ani au devenit deja mame pentru a doua oară. Există chiar și un caz extrem, în care o adolescentă care nu a împlinit încă 15 ani a ajuns mamă pentru a treia oară.

Organizațiile care lucrează în domeniul protecției copiilor susțin că educația timpurie ar putea fi una dintre cele mai eficiente soluții pentru a preveni astfel de situații. Specialiștii spun că informarea și prevenția, începute încă de la vârste fragede, ar putea reduce semnificativ acest fenomen în România.

