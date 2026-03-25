Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)

B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
25 mart. 2026, 13:54
Sursă foto: Facebook/Sorin Grindeanu
Cuprins
  1. Ce au discutat sindicaliștii cu șeful PSD
  2. Ce spune Grindeanu după întâlnire
  3. Ordonanța, adoptată mâine

Sindicaliștii au preferat să se întâlnească cu Sorin Grindeanu decât să meargă la Consiliul Tripartit organizat de Guvern, iar PSD i-a convins să ceară reducerea accizelor la combustibili. Iar reprezentanții sindicatelor au marșat și cer și reducerea TVA.

Ce au discutat sindicaliștii cu șeful PSD

În timp ce premierul Ilie Bolojan îi aştepta la Palaltul Victoria, sindicaliștii s-au dus să se întâlnească la Parlament cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Întâlnirea, care a durat mai mult de două ore, a avut loc la solicitarea sindicatelor. Liderul BNS Dumitru Costin a criticat măsurile din ordonanţa pregătită de guvern şi a prezentat un alt plan pentru reducerea preţurilor la carburanţi. Sindicaliștii cer și reducerea accizelor și a TVA.

„Știți că am fost puși într-o situație delicată astăzi, până la urmă toți cei 5 am luat o decizie delicată. Zic delicată pentru că ieri Guvernul nu a vrut să ne cheme la discuții la vreo consultare pentru că era vorba de o decizie de a asuma o criză pe piața produselor petroliere.

Marele câștigător rămâne Guvernul României și noi suntem pregătiți, dacă premierul e pregătit, să discutăm mai multe variante de lucru, care să țină cont de mai multe elemente care ar trebui discutate în regim de urgent, dar fără să afecteze veniturile bugetului de stat.

De când au făcut proiecțiile pe buget, cu care au intrat și în Parlament, ei câștigă suplimentar pe fiecare litru de motorină 0,36 lei, iar la benzină 0,26 pe fiecare litru vândut. Aici s-ar putea opera o reducere de TVA.

Putem să discutăm și de acciză și de TVA.

Ar putea să reducă TVA astăzi de la 21 la 16. Pe carburanți. Pe perioada asta, dar s-ar putea face o matrice matematică care să spună că evoluția pe piețele globale e asta, și crește prețul atunci cota nu va fi mai mică, ci mai mare.”, a declarat Dumitru Costin după ce sindicaliștii au fost în biroul șefului PSD.

Ce spune Grindeanu după întâlnire

Sorin Grindeanu s-a rezumat la a pune o postare pe Facebook în care nu a zis nimic de reduceri, deși și PSD a cerut micșorarea accizelor. Altceva a descoperit liderul PSD că îi deranjează pe sindicaliștii veniți la el.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan.
Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora.
Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat.
Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educația și absorbția fondurilor europene.
Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.”, scrie Sorin Grindeanu.

Ordonanța, adoptată mâine

„Ordonanța de urgență privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de mâine a Guvernului. În urma discuțiilor de astăzi în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanțelor va opera niște modificari pe care le va anunța în această seară.”, anunță Palatul Victoria.

Tags:
