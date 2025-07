Sondaj: 75% dintre români cred că situația economică a țării s-a înrăutățit. „Datele semnalizează o adâncire a inegalităților și o percepție că beneficiile creșterii economice nu sunt distribuite echitabil”

Peste 75% dintre români consideră că situația economică a țării s-a înrăutățit, arată un sondaj Informat.ro – INSCOP Research, realizat în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA București. Datele sondajului mai arată o adâncire a

Sondaj despre starea economiei

75.3% dintre respondenți sunt de părere că a României s-a înrăutățit comparativ cu acum un an, 16.7% că a rămas la fel, 5% că s-a îmbunătățit, iar 3% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

De asemenea, 44.3% dintre respondenți consideră că situația financiară a gospodăriei lor a rămas la fel, 44.2% că s-a înrăutățit, 10.9% că s-a îmbunătățit, iar 0.6% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

Votanții PSD și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu studii superioare sunt categoriile care declară într-o proporție mai mare decât media că situația financiară a gospodăriei lor s-a îmbunătățit comparativ cu acum un an. Apreciază că situația financiară a gospodăriei lor a rămas la fel în special: votanții PNL, persoanele sub 45 de ani, persoanele cu educație superioară și angajații la stat. Declară că situația financiară a gospodăriei lor s-a înrăutățit mai ales: votanții AUR, persoanele între 45 și 60 de ani și locuitorii din urbanul mic.

Există o percepție că beneficiile creșterii economice nu sunt împărțite echitabil

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP reflectă o percepție negativă asupra economiei naționale semnificativ mai accentuată decât cea asupra situației financiare personale. Acest lucru sugerează un fenomen de externalizare a responsabilității și o încredere scăzută în capacitatea instituțiilor de a gestiona economia. (…)

Grupurile socio-demografice cu venituri mai reduse sau din mediul rural sunt semnificativ mai pesimiste, semnalând o adâncire a inegalităților și o percepție că beneficiile creșterii economice nu sunt distribuite echitabil în societatea românească”, a explicat, pe Facebook, Remus Ștefureac – director INSCOP Research.