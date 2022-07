Sondaj: un sfert dintre români nu vor pleca vara aceasta în concedii / Care rămâne metoda favorită de plată

În plin sezon estival, hotelierii din România , deoarece aceștia aleg să își programeze vacanțele . Realitatea este cu totul alta, întrucât conform unui studiu realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro îi determină pe turiști să aleagă sejururi mai ieftine sau chiar să renunțe definitiv la vacanțele pe care le-au așteptat tot anul, relatează .

Cifrele studiului atestă că 37% dintre români au la dispoziție mai puțini bani pentru vacanța de anul acesta, în timp ce mai bine de un sfert nu vor pleca deloc în concediu.

Tot mai puțini români își permit să plece în vacanță

în ultima perioadă, de la benzină sau biletele de tren până la , cazare sau un șezlong pe plajă, românii sunt nevoiți să își recalculeze bugetul pentru vacanța din acest an. Astfel, un procent de 38,5% dintre turiști și-au stabilit o sumă sub 3.000 de lei per familie, 11% dintre aceștia alegând să plece în concediu chiar cu mai puțin de 1.000 de lei.

35% dintre români au bugete peste 3.000 de lei și doar 5,8% dintre aceștia și-au fixat sume mai mari de 10.000 de lei.

Conform datelor rezultate în urma sondajului, 37,5% dintre respondenți și-au redus bugetele pentru acest an, 27% au afirmat că sumele rămân similare celor destinate concediilor precedente, în timp ce doar 20% vor dedica vara aceasta mai mulți bani decât până acum.

Banii strânși din timp, soluție pentru concediu

Trei sferturi dintre respondenți au declarat că vor pleca în vacanță cu banii strânși de-a lungul anului, din econonomii, 16,5% vor folosi sau primele de la angajator, în timp ce 3,52% își pun speranța într-un credit bancar, iar alții 5% în banii împrumutați de la prieteni.

Și în ceea ce privește modul rezervării vacanțelor, peste 80% dintre români aleg să își organizeze singuri sejururile, în timp ce aproape 18% apelează la serviciile unei agenții de turism.

Banii cash câștigă în fața cardurilor

Când vine vorba de modul de plată, 38% dintre respondenți au afirmat că vor plăti cash în vacanță, în timp ce doar 18% vor utiliza exclusiv cardurile. Alți 20,4% dintre cei care au răspuns studiului au declarat că vor folosi ambele metode, atât cash, cât și card.

Studiul privind gestionarea bugetului pentru vacanțele din acest an a fost realizat online, de FinZoom, la cererea CEC Bank, în luna iunie, pe un eşantion de 1.390 de persoane din toată țara.