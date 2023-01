Specialiștii Universității Harvard: Economia României este a 19-a cea mai complexă și sofisticată din lume

Economia României este a 19-a cea mai complexă şi sofisticată din lume, arată The Atlas of Economic Complexity, o analiză a Harvard. Economiştii prestigioasei universități cred că, până în 2030, ritmul mediu anual de creştere a economiei noastre va fi de 2,9%, iar PIB per capita va creşte în medie cu 3,5%.

De ce Harvard consideră economia României ca fiind 19-a cea mai complexă şi sofisticată din lume

România ocupă locul 19 din 133, cea mai bună clasare din 2000, de când se realizează acest clasament, și până în prezent. În 2000 eram pe locul 39, dar de atunci am tot crescut, notează .

Cei care au întocmit clasamentul au luat în calcul mai mulți factori: , cât, ce şi cum produce şi mai ales cât de sofisticate sunt produsele şi serviciile pe care le exportă. Iar dacă în anii ’90 exportam mai ales haine și pantofi, acum am ajuns să vindem peste graniță și mașini, electronice, electrocasnice și produse IT.

Cum arată topul realizat de experții Harvard privind economiile lumii

Conform datelor The Atlas of Complexity citate de ZF, cele mai sofisticate economii din lume sunt Japonia (locul 1), Elveţia (2), Germania (3), Coreea de Sud (4) şi Singapore (5).

Cehia e pe locul 6, Ungaria pe 9, Italia e pe locul 16, China pe 17 şi Franţa pe 18. Polonia, cea mai dezvoltată economie din regiune, e abia pe poziția 26.

e a 19-a cea mai complexă şi sofisticată din lume și a 44-a cea mai bogată după PIB per capita dintre cele 133 studiate. În ultimii cinci ani, PIB per capita a crescut în medie cu 3,9%, peste media regiunii, mai arată analiza.