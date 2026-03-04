SRI bagă bani în relaxare. Zeci de milioane de euro pentru hotelurile de la mare și de la munte (FOTO)

Serviciul Român de Informații (SRI) investește sume considerabile în modernizarea hotelurilor aflate în administrare, amplasate în unele dintre cele mai cunoscute zone turistice din România, fie că sunt la mare sau la munte.

SRI, la mare și la munte

SRI cheltuie 20 de milioane de euro pentru renovarea hotelurilor din administrare de la mare sau de la munte. Sunt complexuri de lux cu zeci de camere destinate relaxării angajaților Serviciului Român de Informații.

Pentru hotelul din stațiunea Mamaia, SRI a alocat peste 7 milioane de euro, fondurile fiind destinate lucrărilor de renovare și creștere a eficienței energetice. În paralel, pentru unitatea din Olănești sunt prevăzute investiții de aproximativ 4 milioane de euro.

Pe lista spațiilor destinate relaxării și refacerii personalului se află și alte unități de cazare situate în Sibiu și Vâlcea, care vor beneficia, la rândul lor, de lucrări de modernizare. Finanțarea este asigurată prin PNRR – componenta „Valul Renovării”.

Hotelul Neptun din Mamaia

Una din cele mai mari sume cheltuite de Serviciul Român de Informații pentru modernizarea spațiilor destinate relaxării personalului revine hotelului Neptun din Mamaia. Clădirea cu patru etaje, 80 de camere și patru apartamente urmează să fie renovată cu materiale de lux. Valoarea investiției se ridică la 7,2 milioane de euro fără TVA.

La hotelul din Mamaia, renovarea vizează atât camerele de cazare, cât și spațiile administrative și de servicii.

Pe etaje se vor amenaja apartamente tip suită prin cuplarea a două camere adiacente, păstrând un singur grup sanitar, în timp ce camerele pentru două persoane vor rămâne disponibile pe fiecare nivel. În total, hotelul va avea 80 de camere pentru două persoane, 4 apartamente tip suită și 12 camere destinate birourilor și spațiilor tehnice.

Lucrările prevăd finisaje de înaltă calitate: pardoselile holurilor și coridoarelor vor fi placate cu granit, iar zonele centrale vor fi acoperite cu mochetă pentru trafic intens. Pretențiile sunt mari pentru amenajările interioare.

Grupurile sanitare și băile camerelor vor fi dotate cu granit și plăci ceramice glazurate de calitate superioară. Pereții holurilor și ai zonei de recepție vor fi decorați cu piatră naturală, precum calcar, travertin sau ardezie.

Plafoanele vor fi realizate din gips-carton și fibre minerale, cu elemente acustice în sălile de mese și conferințe, iar ferestrele camerelor vor fi din aluminiu eloxat, cu deschidere oscilobatantă și plasă contra insectelor, iar la parter vor fi montate grilaje decorative tip „brise-soleil”. Hotelul Neptun va beneficia inclusiv de o infrastructură de securitate performantă, cu sistem de televiziune cu circuit închis. Astfel, vor fi monitorizate toate intrările și parcările pe baza numerelor de înmatriculare, cu alocarea automată a perioadei de acces.

8 milioane de euro la Călimănești-Căciulata

De o investiție similară va beneficia și imobilul „Călimănești-Căciulata”, unde Serviciul Român de Informații va derula lucrări de renovare în valoare de aproximativ 8 milioane de euro.

În forma actuală, baza de tratament din Călimănești are 115 camere de două persoane și 10 apartamente, dar după reabilitare, capacitatea de cazare se va modifica radical. Vor fi reamenajate 44 de camere pentru două persoane, 44 de camere pentru 3 persoane și 5 apartamente.

La ultimul etaj va fi amenajată o terasă, la parter, o sală de conferință, sală de forță, saună uscată, saună umedă, salină și bazin termal.

Bani pentru relaxare la Olănești

Peste 4 milioane de euro a rezervat și pentru renovarea bazei de relaxare denumită „imobilul Olănești”. Clădirea este situată în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, într-o zonă cu destinație specială.

Pare că această bază de relaxare va fi una de lux, exclusivistă, dacă este să ne raportăm măcar la cerințele care implică mobilierul din camere și decorațiunile. Sunt solicitate fotolii și canapele tip recliner, din piele de culoare neagră sau maro deschis, mese din lemn masiv sau furniruit, mobilier din lemn de teak sau acacia pentru terasă.

Nu este un mobilier banal din categoria celor uzuale pe care le regăsim în mod normal în hoteluri de 3 sau 4 stele. La exterior, terasele vor avea pavaje din marmură și travertin, iar în interior se cere parchet din lemn triplu stratificat, culoare stejar și covor de tip mochetă cu o grosime de 1,7 cm. În plus, vila de la Olănești va avea inclusiv o sală de tip cinema.

Pentru relaxare, baza de la Olănești este dotată cu băi speciale în care vor fi funcționale căzi cu hidromasaj, dușuri de recuperare dotate cu sisteme pentru terapii alternative: cromoterapie, meloterapie, hidroterapie, sistem de iluminat cu LED, căzi de duș și lavoare din marmură cappuccino, oglindă cu sistem de dezaburire, LED, ceas, senzor touch, se arată în caietul de sarcini aferent proiectului, consultat de jurnaliștii de la