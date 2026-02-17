B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)

Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 15:51
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. De ce a întârziat Nicușor Dan cu numirea șefilor de servicii
  2. Nicușor Dan: Există 5 nume. Între cei 5 există o ierarhie

Nicușor Dan a declarat, marți, că numirile la șefia SRI și SIE vor fi făcute „relativ curând”. Președintele a susținut că are o listă de cinci nume, între care există o ierarhie, și „bineînțeles, sunt oameni interesanți”. Dan a mai afirmat că numele apărute în spațiul public sunt „speculații”.

De ce a întârziat Nicușor Dan cu numirea șefilor de servicii

Președintele a afirmat că numirea șefilor de servicii e o decizie comună a sa și a Parlamentului, care presupune un dialog, or acesta „a tot fost întrerupt de alte evenimente”.

„Cred că e important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a transmis în ultimele 9 ani. Or un eveniment ca o propunere de servicii care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. Deci trebuie să existe un dialog înainte. Subiectul e sensibil, trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime și uneori e timp, alteori nu. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, că pregătim vizita în SUA”, a explicat Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

Nicușor Dan: Există 5 nume. Între cei 5 există o ierarhie

Șeful statului a mai afirmat că până acum nu au existat propuneri de la partide: „Discuția cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile. Sunt funcții de responsabilitate, deci trebuie să fie oameni maturi, care să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații”.

Nicușor Dan a mai declarat că are „o listă lungă și o listă scurtă” pentru conducerea serviciilor și că are în principiu 5 nume. „Între cei 5 există o ierarhie” și „bineînțeles, sunt oameni interesanți”.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Politică
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
Politică
VIDEO: Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ce vor discuta pe fondul tensiunilor politice și nemulțumirilor românilor
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, despre CCR: E neplăcută tergiversarea pe proiectul privind pensiile magistraților. Amânările nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat, în general
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Politică
Ce face Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce vrea să demonstreze președintele României prin prezența în SUA (VIDEO)
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Politică
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache, un apropiat al lui Klaus Iohannis, din funcția de ambasador al României în Cipru
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Politică
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Politică
Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Politică
Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Politică
Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)
Ultima oră
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
15:53 - Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii
15:45 - Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
15:39 - Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
15:25 - Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
15:16 - Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
15:14 - Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
15:08 - Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
14:59 - Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”