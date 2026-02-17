Nicușor Dan a declarat, marți, că numirile la șefia SRI și SIE vor fi făcute „relativ curând”. Președintele a susținut că are o listă de cinci nume, între care există o ierarhie, și „bineînțeles, sunt oameni interesanți”. Dan a mai afirmat că numele apărute în spațiul public sunt „speculații”.

De ce a întârziat Nicușor Dan cu numirea șefilor de servicii

Președintele a afirmat că numirea șefilor de servicii e o decizie comună a sa și a Parlamentului, care presupune un dialog, or acesta „a tot fost întrerupt de alte evenimente”.

„Cred că e important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a transmis în ultimele 9 ani. Or un eveniment ca o propunere de servicii care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. Deci trebuie să existe un dialog înainte. Subiectul e sensibil, trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime și uneori e timp, alteori nu. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, că pregătim ”, a explicat Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

Nicușor Dan: Există 5 nume. Între cei 5 există o ierarhie

Șeful statului a mai afirmat că până acum nu au existat propuneri de la partide: „Discuția cu partidele a fost despre care să fie oamenilor care să conducă serviciile. Sunt funcții de responsabilitate, deci trebuie să fie oameni maturi, care să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații”.

Nicușor Dan a mai declarat că are „o listă lungă și o listă scurtă” pentru conducerea serviciilor și că are în principiu 5 nume. „Între cei 5 există o ierarhie” și „bineînțeles, sunt oameni interesanți”.