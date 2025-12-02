În 2025, România intră într-o fază de creștere economică relativ moderată și neuniformă, arată datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

Cum se dezvoltă județele României

Potrivit prognozei, județele care vor crește cel mai rapid în 2025 sunt:

Constanța – +3,0%. Portul, energia și turismul trag economia în sus.

Gorj – +3,0%. Avansează pe fondul restructurărilor din energie și al investițiilor industriale.

Dolj – +2,5%. Industria auto continuă să fie motorul local.

Vor mai înregistra creșteri, dar nu la fel de mari, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu, Ilfov și București.

În schimb, județul Galați ar urma să înregistreze o scădere de 0,7%, iar Prahova va stagna economic. De precizat că Galațiul și în 2024 a avut o scădere de 0,9%.

Cum evoluează PIB/locuitor pe județe

PIB/locuitor, indicatorul care arată câtă valoare economică produce, în medie, un locuitor al unui județ, e estimat de CNSP a ajunge la 19.851 euro, la nivel național, anul acesta și la 21.177 euro anul viitor, informează .

Datele pe județe arată și aici o dezvoltare neuniformă:

Bucureștiul are un PIB/capita de 54.611 euro, iar în 2026 indicatorul va atinge 57.300 euro – de departe cel mai mare din țară.

Cluj: 28.959 → 30.639 euro.

Timiș: 24.415 → 25.836 euro.

Alte județe înregistrează un ritm peste media istorică, dar continuă să aibă un PIB/locuitor mai redus: