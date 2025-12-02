În 2025, România intră într-o fază de creștere economică relativ moderată și neuniformă, arată datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).
Potrivit prognozei, județele care vor crește cel mai rapid în 2025 sunt:
Vor mai înregistra creșteri, dar nu la fel de mari, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu, Ilfov și București.
În schimb, județul Galați ar urma să înregistreze o scădere de 0,7%, iar Prahova va stagna economic. De precizat că Galațiul și în 2024 a avut o scădere de 0,9%.
PIB/locuitor, indicatorul care arată câtă valoare economică produce, în medie, un locuitor al unui județ, e estimat de CNSP a ajunge la 19.851 euro, la nivel național, anul acesta și la 21.177 euro anul viitor, informează HotNews.
Datele pe județe arată și aici o dezvoltare neuniformă:
Alte județe înregistrează un ritm peste media istorică, dar continuă să aibă un PIB/locuitor mai redus: