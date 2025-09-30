Din luna octombrie 2025, sprijinul financiar acordat părinților pentru educația timpurie a copiilor va fi majorat. Valoarea maximă a tichetelor de creșă crește la 710 pe lună, oferind un ajutor mai consistent pentru acoperirea cheltuielilor antepreșcolare. Măsura vine în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2018 și a normelor metodologice aferente, adaptând sprijinul la costurile actuale ale creșelor.

Cum s-a modificat plafonul

În primele șase luni ale anului 2025, plafonul lunar al tichetelor de creșă a fost stabilit la 670 de lei. Din 1 octombrie, suma se majorează la 710 lei, conform articolului 33 din normele de aplicare a . La intrarea în vigoare a legii, valoarea maximă era de 450 de lei, iar creșterile succesive au urmărit să asigure un sprijin real pentru taxele percepute de unitățile antepreșcolare. Această majorare vine într-un context în care costurile cu educația timpurie continuă să crească, iar pentru multe familii tichetele reprezintă un ajutor substanțial.

Tichetele de creșă sunt destinate angajaților care nu se află în concediu de creștere a copilului și nu primesc indemnizația aferentă. Ele există doar în format electronic și pot fi utilizate exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde copilul este înscris. Legea stipulează clar că banii nu ajung direct la părinți, ci sunt direcționați prin unități emitente care au contracte cu instituțiile de educație timpurie. Astfel, se garantează folosirea sumelor strict pentru scopul prevăzut.

Un aspect important este că părintele care primește stimulent de inserție poate beneficia de , însă doar unul dintre părinți are dreptul la aceste sume pentru același copil.

Care este regimul fiscal și responsabilitățile angajatorilor

Sumele care depășesc plafonul de 710 lei sunt impozitate, conform reglementărilor fiscale. În plus, aceste tichete reprezintă cheltuieli sociale deductibile pentru angajatori, dar numai în limita a 5% din cheltuielile salariale totale. După cum prevede legea: „Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă (…) pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă și se suportă integral de către angajator.”, relatează playtech.ro

Astfel, costul efectiv al tichetelor este suportat de angajatori, iar unitățile emitente au obligația de a informa salariații despre creșele cu care colaborează și de a colecta datele necesare pentru încheierea contractelor de prestări servicii.

De ce sunt importante tichetele de creșă

Majorarea plafonului la 710 lei vine într-un moment în care taxele de creșă au crescut semnificativ. Pentru părinți, aceste tichete fac diferența între a acoperi integral costurile creșei sau a suporta din venituri proprii sume mai mari. Prin alocarea strictă pentru plata creșei, legislația garantează că sprijinul financiar se folosește efectiv pentru timpurie, facilitând și reîntoarcerea părinților pe piața muncii.

Din octombrie 2025, părinții vor beneficia de un sprijin mai consistent, iar angajatorii rămân esențiali în implementarea și gestionarea tichetelor de creșă, asigurându-se că resursele financiare sunt utilizate conform legislației.