PNRR, salvat prin rectificare: un miliard de euro recuperați pentru educația din România

Ministerul Educației și Cercetării anunță că rectificarea bugetară din 2025 aduce un sprijin decisiv pentru continuarea proiectelor PNRR, unele aflate în pericol de a fi abandonate. Prin alocarea suplimentară obținută, toate programele renegociate cu Comisia Europeană vor putea fi implementate, evitând pierderea a circa 1 miliard de euro.

Ministrul Daniel David a subliniat importanța acestei rectificări: „Când am preluat mandatul de ministru în decembrie 2024, Ministerul Educației și Cercetării avea în implementare un număr foarte mare de proiecte PNRR, semnate între 2022 – 2024 (niciunul încă încheiat). Analiza lor (…) a arătat că pentru unele dintre acestea termenul de 31 august 2026 nu va putea fi respectat și astfel se vor pierde bani din PNRR. (…) Am renegociat și în educație bugetul și proiectele, împreună cu MIPE și Comisia Europeană, salvând din pierdere în jur de 1 miliard de EURO și angajând proiectele realiste, care vor îmbunătății major educația din România.”

Fondurile suplimentare asigură finalizarea dotării a peste 5.800 de școli și a 1.400 de laboratoare inteligente multidisciplinare până la sfârșitul anului. În paralel, 60 de universități finalizează proiecte de digitalizare, iar 100.000 de profesori din preuniversitar vor fi certificați în pedagogie digitală.

Rectificarea deschide și calea pentru atingerea obiectivelor din 2026: 2.300 de proiecte pentru reducerea abandonului școlar, construirea a 8 campusuri de învățământ dual, crearea primei rețele de școli verzi (42 de unități) și modernizarea infrastructurii universitare sociale, care va pune la dispoziția studenților aproape 16.000 de locuri de cazare și peste 18.000 de spații de recreere și servire a mesei.

Succesul rectificării confirmă că, în pofida dificultăților inițiale, PNRR rămâne un instrument vital de modernizare a educației, iar resursele suplimentare obținute în 2025 sunt cheia pentru finalizarea proiectelor până la termenul-limită de august 2026.