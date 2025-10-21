B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România

TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România

B1.ro
21 oct. 2025, 12:40
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
CCIR a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025, cel mai amplu clasament al companiilor performante din România, întocmit pe baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.

Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții din cele șapte domenii de activitate monitorizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) angajează un total de 1.393.055 de salariați, în creștere cu 3,77% față de anul precedent. Această expansiune a forței de muncă demonstrează capacitatea mediului de afaceri românesc de a genera noi oportunități de angajare.

Din perspectiva performanței financiare, aceste companii au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior, în timp ce profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, echivalentul a 9% din cifra totală de afaceri.

Analiza pe sectoare arată că industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din perspectiva cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%). Industria se menține cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total, cu o marjă de profit de 10,63%.

Despre Topul Național al Firmelor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivel național. Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, conform metodologiei implementate de Camerele de Comerț din toate județele țării. Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Tags:
Citește și...
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
Economic
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Economic
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Economic
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
Economic
Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
Economic
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Economic
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Economic
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra
Economic
Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Economic
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Ultima oră
13:07 - România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere
13:06 - Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
12:54 - Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online de top?
12:47 - Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
12:39 - 21 octombrie, ziua în care românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș
12:38 - Un bărbat susține că a muncit la o terasă cunoscută din Iași, însă nu a mai fost plătit: „Acolo este militărie”. Admnistratorul nu îi mai răspunde la telefon
12:32 - Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
12:31 - Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței: „Nu mor caii când vor câinii” / „Ați pierdut lupta cu istoria”
12:23 - Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu
12:21 - Noile cărți de identitate electronice provoacă blocaje în instituții. Lipsa cititoarelor împiedică folosirea documentelor de către mii de români