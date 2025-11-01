România se pregătește să primească un nou jucător important pe piața Divizia de tranzacționare a companiei britanice Centrica, una dintre cele mai mari grupuri energetice din Europa, urmează să obțină licență de operare de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Decizia este inclusă pe lista propunerilor ce urmează să fie aprobate de Comitetul de Reglementare al instituției în următoarea ședință, conform

Cine este Centrica Energy Trading

Centrica Energy Trading A/S, cu sediul în Aalborg, Danemarca, este filiala specializată în tranzacții energetice a grupului britanic Centrica plc, care înregistrează anual venituri de aproximativ 23 de miliarde de lire sterline și are peste 20.000 de angajați la nivel global. Compania activează în domeniul tranzacționării de energie electrică, gaze naturale, gaz lichefiat (LNG) și certificate de carbon, dar și în optimizarea activelor de producție descentralizată, precum parcuri eoliene, solare sau baterii de stocare.

În 2024, Centrica Energy Trading gestiona un portofoliu de 16,7 gigawați de active terțe, din care peste 75% proveneau din surse regenerabile. Tot în 2024, compania a raportat un profit înainte de taxe de 827,4 milioane de coroane daneze, echivalentul a circa 110 milioane de euro.

Ce planuri are compania pe piața românească

Centrica Energy Trading este activă în prezent pe 29 de piețe energetice din Europa și Statele Unite, unde tranzacționează energie prin peste 400 de interconectări, acoperind o populație de peste 600 de milioane de oameni. Compania se remarcă prin tranzacționarea algoritmică, care îi permite să reacționeze în timp real la fluctuațiile pieței și să optimizeze prețurile și volumele energetice.

Prin intrarea în România, Centrica își extinde prezența în Europa de Est, aducând expertiză avansată în tranzacțiile Intraday, Day-Ahead și pe termen lung, dar și o contribuție semnificativă la creșterea lichidității și competitivității pieței locale de energie.