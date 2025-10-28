B1 Inregistrari!
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)

Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)

Adrian A
28 oct. 2025, 11:03
Sursa Foto: freepik.com
  1. Nicio soluție pentru facturile uriașe la energie
  2. Cum ar putea reduce statul facturile la energie

Românii se uită cu teamă la facturile la energie. Și încă nu a venit iarna. Plătim cea mai scumpă energie din Europa, iar Guvernul nu are soluții.

Nicio soluție pentru facturile uriașe la energie

Avem cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, iar de la Guvern nu este niciun semn că situația ar putea fi rezolvată în această iarnă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a introdus subiectul în CSAT, dar o ședință ar putea avea loc abia peste o lună. Când iarna și frigul deja își vor arăta colții. Iar românii se uită cu frică la ceea ce îi aștepată.

La București a venit și comisarul european pentru energie și locuințe pentru a prezenta pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană pentru reducerea prețurilor. Însă toate discuțiile sunt pe un termen îndelungat, nicidecum pentru această iarnă care îi sperie pe români.

„Astăzi, românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor, iar în momentul de față mă bucur foarte mult că avem o deschidere din partea Comisiei Europene pentru a găsi soluții prin care această problemă a României să fie rezolvată prin reglementări, să fie rezolvată prin investiții foarte clare atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, dar și în materie de noi capacități de producție pe care să le folosim la nivelul României.”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Cum ar putea reduce statul facturile la energie

Nimic însă pentru facturile din această iarnă. Deși pare că statul ar putea face multe, însă Guvernul e pus pe adunat bani de la români. Așa că nu se mai ssune nimic despre faptul că în facturi, doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energia electrică.În rest vorbim despre taxe, tarife de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi. Care ar putea fi reduse.

