Valoarea conturilor pe care românii le au la fondurile de pensii private e în scădere. Cum explică situația analiștii economici (VIDEO)

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 88,42 miliarde lei la finalul lunii aprilie 2022, o creştere cu 9% faţă de nivelul înregistrat la 30 aprilie 2021, arată noile date ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Aceste fonduri aveau 7.861.023 milioane de participanţi în aprilie.

Datele, citate de , arată că, de la începutul acestui an, valoarea conturilor pe care românii le au la fondurile de pensii private a scăzut, în medie, cu circa 7%.

În perioada 2010-2021, administratorii celor șapte fonduri de pensii de pilon II au încasat comisioane totale de 3,2 miliarde de lei.

Cifrele au fost explicate de analistul economic Constantin Rudnițchi în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Rudnițchi, despre noile date privind fondurile de pensii private obligatorii

„Dacă ne raportăm la activele deținute de fonduri de administrare în pilonul 2, în comparație cu anul trecut, ele sunt într-o creștere undeva la 6%. Dacă privim evoluția de la începutul acestui an, e o ușoară scădere. Ea e explicabilă deoarece o parte din investițiile pe care le fac acești administratori se duc către piețele financiare, or toate piețele financiare, și cele europene, și cele americane, inclusiv Bursa de la București au avut scăderi mai mari sau mai mici începând cu acest an. O scădere de pe piețe se vede și în activele acestor fonduri.

Dacă privim indicii bursieri la nivel global pe 2 – 3 ani în sus, vom vedea că aceste scăderi se regăsesc apoi într-o anumită perioadă de timp, mai devreme sau mai târziu în situația economiei globale, revin pe creștere. Atunci aceste sume trebuie să le privim ca pe niște investiții pe termen lung, deci nu trebuie să le judecăm de pe o lună pe alta sau pe 3 luni.

Deci aceste investiții sunt pe termen lung, că rolul acestor contribuții e de a asigura plata unei pensii în limita sau nu a sumelor contribuite după o perioadă lungă de cotizare care poate fi de 10 – 15 – 20 de ani. Cu cât e mai lungă perioada de contribuiție, cu atât e mai bine.

Acesta e și nimeni nu poate ieși în afara acestui context”, a explicat Constantin Rudnițchi.

Rudnițchi, despre comisioane

„În ce privește comisioanele, din câte știu ele sunt reglementate de ASF. Dacă ele sunt prea mari, pot fi reduse prin reglementările de specialitate ale Autorității.

Poate că trebuie făcută o analiză de către Autoritate. Dacă vorbim de 3,2 miliarde de lei de la apariția acestor fonduri, mie mi se pare destul de mare, dar n-am stat să calculez, deci nu pot să o contest”, a mai spus analistul economic.