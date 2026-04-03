Acasa » Economic » (VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată

(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată

Adrian A
03 apr. 2026, 16:45
(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Guvernului i se pare că ne-a ajutat
  2. Ce înseamnă reducerea accizei cu 30 de bani pe litru

O lună! Atât i-a trebuit Guvernului să adopte o ordonanță care să reducă acciza la motorină cu 30 de bani pe litru. Astăzi, în ședință extraordinară s-a adoptat decizia. 

Guvernului i se pare că ne-a ajutat

Actul normativ, pe care Guvernul l-a adoptat azi, prevede o reducere a accizei la motorină cu aproximativ 30 de bani pe litru, echivalentul unei scăderi de circa 11%.

Și trebuie să și aflăm ce mare sacrificiu a făcut Guvernul.

„Asta și-a permis statul român în acest moment și atenție, statul nu rămâne cu nimic din încasarea suplimentară de TVA. S-a tot spus că statul acumulează o avere foarte mare. Avem trei măsuri de compensare de acoperit, asta cu 30 de bani, măsurile pentru agricultură și pentru transportatori.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Pe lângă această „mare” reducere, s-a mai stabilit și o contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depășește pragul de 70 USD/baril.

Contribuția este concepută ca un mecanism temporar și proporțional, aplicat exclusiv veniturilor excepționale generate de contextul internațional, și are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70,01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril).

Ce înseamnă reducerea accizei cu 30 de bani pe litru

Potrivit calculelor specialiștilor, dacă prețul final este format din preț combustibilului plus acciza la care se aplică TVA de 21%, și dacă acciza scade cu 30 de bani, asta înseamnă că prețul final scade cu 30 x 1,21, respectiv 36,3 bani.
Prin urmare, „câștigul” la un plin de motorină (50 de litri) pentru un șofer este de 18,15 lei.

Asta în timp ce într-o lună, de când a izbucnit războiul din Iran și criza combustibililor, un litru de motorină s-a scumpit cu peste doi lei.

