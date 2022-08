Virgil Popescu, despre acuzațiile lansate de Marcel Ciolacu: „Atribuții pe piața Energiei nu le are Ministerul Energiei” (VIDEO)

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora există traderi care stochează energie, în ideea de a crește prețul și de a obține un profit mai mare, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri că nu Ministerul Energiei are pârghiile pentru a verifica acest lucru, ci alte instituții au acest rol.

„Toate aceste lucruri pe care le spuneți ar trebui să fie verificate de cei care supraveghează piața de gaze naturale. Atribuții pe piața Energiei nu le are Ministerul Energiei, nu am avut niciodată, nu le avem nici de aici în colo, nu avem datele necesare și pârghiile necesare să facem acest lucru. Dar există instituții care pot să facă acest lucru.

Nu vreau să fac speculații pe această temă. Cred că trebuie întrebați pe cei care pot să verifice acest lucru”.

Marcel Ciolacu a spus recent că sunt companii care vând la prețuri supraevaluate energie:

„Noi am mai făcut o mare tâmpenie, s-a vândut energia pe anul acesta. Dacă vorbim de o semireglementare, cel puţin pe zona casnică, aici nu mi-aş dori să ajungem la un conflict în interiorul coaliţiei, trebuie pe zona casnică o reglementare a preţului, mai ales că putem acoperi prin producţia proprie, unde statul e majoritar în aceste companii. Am văzut resursa bugetară, e 2 miliarde până la 3 miliarde către Ministerul Energiei, fiindcă aşa au fost făcute socotelile la începutul anului. Am vândut energia cu 3-400 de lei şi acum se vinde cu 2.000-3.000”, a susţinut Ciolacu.

Întrebat despre introducerea unui plafon pentru impozitarea profiturilor jucătorilor din piața energiei, Virgil Popescu a spus că Ministerul Energiei nu poate stabili singur acest lucru:

„Nu poate să stabilească Ministerul Energiei acest lucru. Trebuie făcut împreună cu finanțele și ANRE. Nu îmi cereți ceea ce nu ne pricepem, să punem taxe și impozite”.

Virgil Popescu a mai spus că PNL este de acord cu supraimpozitarea intermediarilor care fac profituri mari:

„Nu pot unii să facă profituri foarte mari și alții să le plătească. Impozităm pe toată lumea când sunt profituri foarte mari și piața de energie electrică în anumite zone fac profituri foarte mari. Și dublul este un profit foarte mare. Intermediarii de energiei și de gaze nu trebuie să câștige mai mult decât câteva procente. Ia și vinde, nu face nimic altceva”.