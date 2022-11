10 ani de la moartea marelui actor Iurie Darie. Anca Pandrea se pregătește pentru pomană: ”Fac mai multe feluri de mâncare”

În curând se fac 10 ani de când Iurie Darie a trecut în neființă. și i-a fost alături până în ultima clipă, se pregătește pentru pomana marelui actor. Deși în urmă cu două săptămâni a fost infectată cu COVID-19, acum starea ei s-a îmbunătățit.

Ce bucate pregătește Anca Pandrea pentru pomană

Actrița va da de pomană de ziua morților pentru marele actor care . Actrița s-a tratat de COVID-19 iar acum se simte destul de bine încât poate pregăti mâncarea pentru pomana îndrăgitului actor. Actrița a povestit și că în timpul cutremurului de joi dimineața s-a speriat crezând că se clatină ea.

”M-am trezit de dimineață. Nu puteam să dorm. M-am dus la bucătărie. Era 3 noaptea. Mi-am încălzit puțin orez cu lapte și i-am mai pus puțin lapte. Am venit în cameră, îmi era frig… La un moment dat, am simțit că mă clatin pe picioare și mi-am zis: ‘Ce ai, Pandreo?’. Dar era cutremur și am zis că m-am clătinat eu”, a declarat actrița pentru .

10 ani de la moartea lui Iurie Darie

Actrița se bucură că deși a fost internată în spital de curând, starea ea s-a îmbunătățit și se poate ocupa de pregătirile pentru pomana lui Iurie Darie. Anca Pandrea va da de pomana de sâmbăta morților, iar săptămâna viitoare se va duce din nou la cimitir pentru pomana de 10 ani a actorului.

‘Am fost internată cu Covid acum două săptămâni, acum sunt bine, ca să spun așa. O să vedem pe 9 noiembrie, exact când a plecat Iura… Sau fac pe 12 noiembrie și acum sâmbătă, de ziua morților. Și fac pilaf și șnițele cu un castravecior și colivă, pe urmă pe 12 noiembrie o să fac mai multe feluri de mâncare și merg la biserică și la cimitir. Nu prea am putere. În pandemie am rugat-o pe Dana să meargă la el’, a mai declarat actrița Anca Pandrea, pentru .