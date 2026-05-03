Restaurantele din Dubai sunt nevoite să își adapteze meniurile și să reducă oferta de preparate din cauza scumpirilor.

Cum sunt afectate restaurantele din Dubai de blocajele maritime

Conflictul a afectat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și a dus la , pe fondul creșterii prețurilor la combustibil.

Restaurantele din Emiratele Arabe Unite, care importă peste 80% din alimente, resimt direct impactul. Chefii se confruntă cu dificultăți în procurarea unor ingrediente precum avocado, tomatillo sau scoici din Norvegia și fructe de mare japoneze. Sunt nevoiți să reducă producția, să cumpere cantități mai mici sau să înlocuiască produsele importate cu alternative locale, scrie .

Ce se întâmplă cu ingredientele premium

Costurile transportului aerian au crescut cu până la 70% pe anumite rute, iar operatorii din sectorul HoReCa au raportat o scădere medie a cererii de aproximativ 27% față de anul trecut. Între timp, costurile furnizorilor au crescut cu circa 13%.

Pe lângă presiunile din aprovizionare, restaurantele sunt afectate și de scăderea numărului de turiști, un factor esențial al economiei din Dubai. Centrele comerciale de lux și restaurantele de top înregistrează un trafic mai redus, în contextul instabilității regionale.

Ce măsuri se iau pentru stoparea crizei

Pentru a face față situației, multe restaurante introduc meniuri fixe la preț redus, kituri de gătit acasă sau se orientează către ingrediente locale.

Unele locații au redus personalul sau au limitat temporar activitatea, în timp ce altele încearcă să mențină echipele și să compenseze prin oferte atractive. Autoritățile locale au lansat măsuri de sprijin economic și campanii pentru stimularea consumului, însă industria restaurantelor, estimată la 9,5 miliarde de dolari, traversează o perioadă dificilă, după ce anterior se anticipa o creștere puternică în 2026.

În ciuda provocărilor, unii operatori observă semne de revenire, pe fondul armistițiului și al reluării treptate a activității turistice, ceea ce ar putea readuce treptat stabilitatea în sector.