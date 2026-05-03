Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că se află în drum spre Armenia. Acesta va participa la reuniunea Comunității Politice Europene alături de Maia Sandu.

Nicușor Dan a anunțat pentru această deplasare ce obiective se vor discuta

Președintele României merge în Armenia pentru a participa la Grupul pentru Republica Moldova, o structură creată pentru a ajuta Chișinăul. Pe agenda discuțiilor se află securitatea energetică regională, dar și combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. De asemenea, acesta va discuta cu liderii regionali despre impactul Coridorului Vertical de Gaze.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna președintă Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Grupul pentru Republica Moldova, înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional pentru Chișinău”, a scris Nicușor Dan .

În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, , la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Ce rol va avea Nicușor Dan

În cadrul acestui eveniment, va co-prezida o masă rotundă alături de Jakov Milatović, președintele Muntenegrului.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, se arată într-un comunicat oficial.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va pleda pentru „o abordare mai coordonată la nivel european, instituţii puternice şi transparente şi măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”.

De asemenea, Nicușor Dan va participa la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, precum și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Discuțiile se vor concentra pe „combaterea traficului maritim şi portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor şi a corupţiei, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa”, dar și pe adoptarea unei abordări integrate, care să includă şi dimensiunea sănătăţii publice.