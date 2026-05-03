B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion

Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 14:41
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
sursă foto: X/ Nicușor Dan
Cuprins
  1. Nicușor Dan a anunțat pentru această deplasare ce obiective se vor discuta
  2. Ce rol va avea Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că se află în drum spre Armenia. Acesta va participa la reuniunea Comunității Politice Europene alături de Maia Sandu.

Nicușor Dan a anunțat pentru această deplasare ce obiective se vor discuta

Președintele României merge în Armenia pentru a participa la Grupul pentru Republica Moldova, o structură creată pentru a ajuta Chișinăul. Pe agenda discuțiilor se află securitatea energetică regională, dar și combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. De asemenea, acesta va discuta cu liderii regionali despre impactul Coridorului Vertical de Gaze.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna președintă Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Grupul pentru Republica Moldova, înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional pentru Chișinău”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Ce rol va avea Nicușor Dan

În cadrul acestui eveniment, președintele va co-prezida o masă rotundă alături de Jakov Milatović, președintele Muntenegrului.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, se arată într-un comunicat oficial.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va pleda pentru „o abordare mai coordonată la nivel european, instituţii puternice şi transparente şi măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”.

De asemenea, Nicușor Dan va participa la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, precum și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Discuțiile se vor concentra pe „combaterea traficului maritim şi portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor şi a corupţiei, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa”, dar și pe adoptarea unei abordări integrate, care să includă şi dimensiunea sănătăţii publice.

Tags:
Citește și...
Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern
Politică
Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern
Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
Politică
Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Politică
Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România” și dă „un tun financiar” cu programul SAFE (VIDEO)
Politică
Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România” și dă „un tun financiar” cu programul SAFE (VIDEO)
Adrian Papahagi: „Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe” (VIDEO)
Politică
Adrian Papahagi: „Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe” (VIDEO)
Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
Politică
Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
Politică
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
Politică
Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Politică
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit
Politică
Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit
Ultima oră
16:23 - O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma / UPDATE: Ce au descoperit autoritățile
16:13 - Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern
15:58 - (VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
15:34 - Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
15:03 - Cutremur de 3,1 grade în județul Buzău. Seismul s-a produs duminică la prânz
13:44 - Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
13:18 - Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
12:52 - „La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
12:27 - Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
11:51 - Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate